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YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 08:41 8 Haziran 2026 08:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 09:11 8 Haziran 2026 09:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de meydana gelen depremin ardından ülkede tsunmasi uyarısı yapıldı. 7,8 büyüklüğündeki depremin arından 10 artçı sarsıntı kaydedildi.

Anadolu Ajansı
KUBi Kurdî Bixwînin

Anadolu Ajansı
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

Tsunami uyarısı

Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.

Malezya Meteoroloji Dairesi de ülkedeki Borneo adasındaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem tsunami Filipinler
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