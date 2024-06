Li Curnê Reş Dem Partî bi ser ket

Li gorî encamên nefermî Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) li navçeya Curnê Reş a Rihayê di hilbijartina xwecihî ya dubarekirî de bi ser ket.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Hevşaredarên DEM Partiyê yên Curnê Reş Serhan Paydaş û Garîp Yeşîl bi 10 hezar û 730 deng wergirtin.

Namzetê AKPê jî 7 hezar û 420 deng girt. DEM Partî ji ber xatirê şîna her du karkerên jiyana xwe ji dest dabûn, pîrozbahiyê li dar nexist. Bi beşdariya hezaran kes ku li ber avahiya DEM Partiyê kom bûbûn, daxuyanî hat dayîn. Parlamenterên DEM Partiyê û Hevşaredarên Hîlwanê derketin ser otobusê û gel silav kirin.

‘Curnê Reş got, ez va li vir im’

Parlamenterê DEM Partiyê Omer Ocalan wiha got: “Gelê me yê qedirbilind carek din got, ‘ez va li vir im’. Em bi hezarên salan e li ser vê axê dijîn û xwedî li av, ax û dîroka xwe derdikevin û em her tim jiyana bi hev re dibijêrin. Gelê Hîlwanê di hilbijartina 31’ê Adarê de bi neheqiyek mezin re rû bi rû ma. Lê gelê me sebr û hedana xwe parast û ket pey edaletê. Em bi bîr û bawer sekinînin. Em ê ji niha şûn ve jî wisa bikin. Em ê li Hîlwanê bi ruhê yekitiyê bimeşin. Em naxwazin gelê me xemgîn bibe.

Wê şaredariyên DEM Partî ji her kesî re vekirî bin. Em ê îro pîrozbahiyê nekin. Li vir bûyerek qewimî û 2 karker-mirovên me jiyana xwe ji dest dan. Malbatên wan karkeran malbatên me ne. Em ji wan re sersaxiyê dixwazin. Êşa wan êşa me ye. Çav û guhê gelê Kurdistanê û Tirkiyeyê li ser Hîlwanê bû. Digotin gel oka wê welatê şoreşger, şervanan bi rolek çawa rabe. Heta ku reqamên fermî neyên ragihandin em dest ji rayên xwe bernadin. Çimkî we îro dîrokek îmze kir. Em ê heta dawiyê xwedî li vê derkevin.”