Urfa Hilvan’da seçimi DEM Parti kazandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Urfa’nın Hilvan ilçesinde 11 partinin adayı yarıştı.

27 bin 686 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti. Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) belediye eş başkan adayları Serhan Paydaş ve Garip Yeşil 10 bin 730 oy alarak seçimi kazandı. AKP adayı Aslan Ali Bayık ise 7 bin 420 oy aldı.

"Hilvan’da birlik ruhuyla yol yürüyeceğiz"

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, DEM Parti, ilçedeki taziye nedeniyle kutlama yapmadı.

DEM Parti Hilvan İlçe Örgütü önünde binlerce kişinin katılımıyla yapılan açıklamada belediye eş başkanları yurttaşları selamladı.

Kitleye hitaben bir konuşma yapan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, “Halk bir kez daha 'biz buradayız' dedi. Bizler yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan, tarihine sahip çıkan ve hep birlikte yaşamayı seçen bir halkız. Hilvan halkı 31 Mart’ta çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldı. Ancak buna karşı metanetini korudu, adaleti aradı. Biz dik duruşluyuz. Bundan sonra da böyle yapacağız. Hilvan’da birlik ruhuyla yol yürüyeceğiz. Bizler halkımızın üzülmesini istemiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Bakırhan: Devran döndü, DEM geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, Hilvan sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Onurlu Hilvan halkı olarak hukuksuzluğa ve haksızlığa en güzel cevabı verdiniz” diyen Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aylardır dişiyle tırnağıyla, emeğiyle, coşkusuyla Hilvan için çalışan değerli Curne Reş halkı belediyeniz hayırlı uğurlu olsun. Zaten kazanmıştınız. Olsun bir daha kazandınız. Gece gündüz demeden çalışan tüm arkadaşların emeğine sağlık.

Hilvan olarak bu zaferi ananızın ak sütü kadar helal ettiniz. Muhteşem bir başarı elde ettiniz. Tebrikler Hilvan. Devran döndü, DEM geldi.”

DEM Parti: Hilvan’da büyük farkla kazanacağız

Ne olmuştu? Hilvan ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde DEM Parti adayı Serhan Paydaş 6960, AKP adayı Aslan Ali Bayık’a 6439, Yeniden Refah Partisi adayı Hanife Düzme 3935, CHP adayı Mehmet Celal Avcı 1951, HÜDA PAR adayı İmam Bazik ise 1197 oy almıştı. AKP’nin 15 sandığa itirazını değerlendiren Hilvan İlçe Seçim Kurulu, bu itiraz üzerine seçimi yenileme kararı almış, YSK ise DEM Parti’nin Hilvan’da “ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılması” yönündeki talebini reddetmişti.

(VC)