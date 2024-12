Li Balikesîrê di kargeha muhîmatan de teqîn çêbû

Li navçeya Karesî ya Balikesîrê di kargeheke muhîmatan de teqînek pêk hat.

Teqîn di beşa hilberîna kapsulan a Kargeha Cebilxaneyê ya ZSR ya li Taxa Kavakliya navçeyê de pêk hat.

Piştî bûyerê gelek ekîbên tenduristiyê yên 112 û agirkujiyê çûne herêmê.

Waliyê Balikesîrê Îsmaîl Ustaoglû ragihand ku hejmara miriyan 12 û ya birîndaran jî 3 ye. "Îhtîmala sabotajê tune ye. Li tesîsa hilberîna teqemeniyê ya ZSRyê de teqînek çêbû. Piştî teqîna li beşa hilberîna kapsulan a kargehê pêk hat, avahî hilweşiya. Hemû tîmên me niha li vir in. Teqîn saet di 08.25an de pêk hat."

Piştre Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya di bernameya Maseya Edîtoran a AAyê da diyar kir ku hejmara kesên mirine 13 ye.

Her weha Yerlikaya weha got, "Li Balikesîrê saet di 8.25an de teqînek pêk hat. Em bi waliyê me re axivîn, hemû dezgeh gîhaştin wir. 13 kes mirine û 3 jî birîndar hene. Serdozgeriyê lêpirsîn da destpêkirin."



(HA/AY)