Balıkesir’de mühimmat fabrikasında patlama

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama, ilçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası’nın kapsül üretimi yapılan bölümünde yaşandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ölü sayısını 12, yaralı sayısını da 5 olarak açıkladı. “Sabotaj ihtimali yok” dedi. Patlamadan sonra binada çökme yaşandığını aktardı.

İlerleyen saatlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatını kaybedenlerin sayısını 11 olarak düzeltti. İşçilerin 8'i kadın 3'ü erkek. İsimler şöyle:

Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19).

Yaralıların hayati tehlikesi yok. Patlamada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi:

Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 24, 2024

Fabrikada 615 kişi çalışıyordu ve en son Ağustos ayında denetlemişti.

TMSF el koydu, devlet teşvikli üretim başladı

12 Haziran 2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesine göre ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ’nin yüzde 45’i Çekya'dan Topalipo a.s. isimli bir şirkete ait. Kalan kısmı ise Zirve Holding ve Senta Madencilik Sanayi’nin.

Yönetim kurulu Milan Jurek, Zafer Topaloğlu, Zbynek Brazda, Nezih Ecertaş ve Halil Oğuzhan’dan oluşuyor.

Zafer Topaloğlu'nun nikahını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. Nezih Ecertaş da AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş'ın kardeşi.

Sarsılmaz Patlayıcı Sanayi A.Ş. adı altında faaliyet gösteren şirkete 15 Temmuz sonrası el konuldu ve TMSF bünyesine alındı. Şirket daha sonra Ömer Faruk Kalyoncu'ya ait Zirve Holding ve Senta Madencilik tarafından satın alınarak ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş. adı altında faaliyet sürdürmeye başladı.

Balıkesir’deki tesisin yapımına Nisan 2020’de başlandı. ‘Proje bazlı devlet yardımı’ verilecekler arasındaydı.

Uluslararası Af Örgütü, Nisan 2021'de ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ.'yi Yavaşçalar YAF markası aldı altında Myanmar'da iktidarı ele geçiren cunta rejimine mühimmat sağlamakla suçladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da Şubat 2024'te fabrikaya bir ziyaret gerçekleştirdi.

(HA/EC)