17 Mayıs Derneği Başkanı Defne Güzel’e 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına yönelik denetimlerin arttığı bir dönemde, LGBTİ+ hakları alanında faaliyet yürüten 17 Mayıs Derneği’ne ilişkin hukuki süreç yeni bir aşamaya taşındı.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel hakkında, dernek tarafından yayımlanan bir kitap ve sergi kataloğu gerekçe gösterilerek, “genel ahlâka aykırılık” iddiasıyla Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla dava açıldı.

Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Güzel hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması talep ediliyor.

Davanın ilk duruşması 12 Mayıs 2026’da saat 09:40’da görülecek.

İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de 11 Aralık 2025’te Genç LGBTİ+ Derneği’nin kapatılmasına karar vermişti.

“Faaliyetlerimiz, ‘ahlak’ kılıfı altında kriminalize edilmeye çalışılmaktadır”

Kaos GL’de yer alan habere göre, 17 Mayıs Derneği konuya ilişkin yaptığı açıklamada süreci eleştirdi. Açıklamada kısaca şöyle dendi:

“2024 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı’nın aldığı merkezi bir kararla Türkiye’deki LGBTİ+ derneklerini hedef alan sistematik denetim dalgası, derneğimiz 17 Mayıs’ı da kapsadı. İdari ve mali kayıtlarımızdan dijital ifade biçimlerimize kadar her türlü faaliyetimiz didik didik incelendi. Soruşturma sürecinde Savcılık tarafından atanan ve konunun uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti, 9 Temmuz 2025 tarihli raporunda; ‘17 Mayıs Derneği’nin faaliyetlerinin tüzük amaçlarıyla tamamen örtüştüğünü ve herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını’ açıkça tespit etti.

“Hukukun ve mantığın gereği, lehimize çıkan bu bilirkişi raporu sonrasında dosyanın kapanmasıydı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uzman görüşünü yok sayarak 20 Ocak 2026 tarihinde bir iddianame hazırladı ve Dernek Başkanımız Defne Güzel hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Suçlamaya konu edilen materyaller; intersekslerin kendi hikayelerini anlattığı ‘#BenimİnterseksHikayem’ adlı kitap ve ‘Çocuklar, Karacalar, Çiçekler, Ateşler’ isimli sergi kataloğudur. Savcılık, bu yayınların ‘genel ahlaka aykırı’ olduğunu iddia etmektedir.

Genç LGBTİ+ Derneği “müstehcenlik” iddiasıyla kapatıldı

“İddianamede, bu yayın ve içeriklerin ‘amaç dışı zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini bozucu nitelikte paylaşımlar olduğu’ öne sürülerek Defne Güzel hakkında dernekler kanununa muhalefetten dava açılması talep edildi. Daha da vahimi, derneğimizle hiçbir hukuki veya organik bağı bulunmayan üçüncü şahısların sosyal medyada #MyIntersexStory etiketiyle yaptığı paylaşımlar dahi, dosya kapsamında yönetim kurulu başkanımıza suçlama olarak yöneltildi. Başkalarının fiillerinden dernek yönetim kurulu başkanımızın sorumlu tutulmaya çalışılması, ceza hukukunun ‘suçun şahsiliği’ ilkesinin açık ihlalidir. İnterseks haklarını savunmak suç değildir!

“Bu dava, sadece Defne Güzel’e değil; intersekslerin görünürlüğüne, akademik üretime ve LGBTİ+ hak savunuculuğuna açılmış bir davadır. HIV’le yaşayanlardan yaşlı LGBTİ+’lara, iklim çalışmalarından sosyal hizmete kadar geniş bir yelpazede demokratik toplum ve temel hak ve özgürlükleri gözeten faaliyetlerimiz, ‘ahlak’ kılıfı altında kriminalize edilmeye çalışılmaktadır.” (TY)