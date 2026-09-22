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YT: Yayın Tarihi: 22.09.2026 10:55 22 Eylül 2026 10:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.09.2026 11:40 22 Eylül 2026 11:40
Okuma Okuma:  2 dakika

LGBTİ+ ailelerinden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki: ‘Biz aile değil miyiz?’

GALADER Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Dirim, “Ailem Güvende” operasyonlarının LGBTİ+’ların ailelerinde kaygıyı artırdığını söyledi: “Sanki çocuklarımızın bir ailesi yokmuş gibi hareket ediliyor.”

Deniz Ergün
Deniz Ergün

Deniz Ergün
Görseli Büyüt
LGBTİ+ ailelerinden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki: ‘Biz aile değil miyiz?’
Fotoğraf: GALADER
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LGBTİ+ hak savunucularına ve derneklere yönelik 12 Eylül’de düzenlenen “Ailem Güvende” operasyonunda, aralarında Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) Yönetim Kurulu Üyesi Nedime Erdoğan’ın da bulunduğu yedi Kaos GL yönetim kurulu üyesi tutuklandı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararına “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” iddialarını gerekçe gösterdi.

GALADER Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Dirim, operasyonların ve Erdoğan’ın tutuklanmasının LGBTİ+ aileleri üzerindeki etkisini bianet’e değerlendirdi.

Dirim, operasyonların ailelerde kaygıyı artırdığını, LGBTİ+’ların ve ailelerinin siyasi söylemler aracılığıyla hedef gösterildiğini söyledi.

GALADER da Erdoğan’ın tutuklanmasının insan hakları savunuculuğu ve sivil toplumun örgütlenme özgürlüğü açısından ciddi bir sorun yarattığını belirterek serbest bırakılmasını istedi. Dernek açıklamasında, “Nedime Erdoğan, bir LGBTİ+ çocuk annesi olmanın ötesinde, yıllardır eşit yurttaşlık ve insan hakları mücadelesi yürüten kararlı bir hak savunucusudur. Hak savunuculuğu suç değil, temel bir haktır” denildi.

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“Sanki çocuklarımızın bir ailesi yokmuş gibi”

Operasyonların LGBTİ+ aileleri üzerindeki etkisini anlatan Dirim, kullanılan siyasi dilin ailelerin kaygısını artırdığını söyledi.

“Ailem Güvende” ifadesine de tepki gösteren Dirim, şöyle konuştu:

Ailem Güvende’ diyorlar ancak biz güvende değiliz. Biz aile değil miyiz? Aile kabul edilmemiz için çocuklarımıza kötü mü davranmamız gerekiyor? Sanki çocuklarımızın bir ailesi yokmuş gibi hareket ediliyor.

Dirim, LGBTİ+’ların toplumdaki güvenlik sorunlarının nedeni gibi gösterildiğini savundu:

Çocuklarımız günah keçisi ilan ediliyor. Ailelerin güvende olmamasının asıl sebebi bizim çocuklarımız değil; her gün tanık olduğumuz kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve artan yoksulluktur.

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) Yönetim Kurulu Üyesi Nedime Erdoğan.

“Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Meclis gündemindeki yargı paketlerini de başından beri kaygıyla takip ettiklerini söyleyen Dirim, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı olarak nitelediği politikalara karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Dirim, ailelerin her koşulda çocuklarının yanında olmaya devam edeceğini söyledi ve kamuoyuna LGBTİ+’lar ile aileleriyle dayanışma çağrısı yaptı.

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GALADER hakkında

Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), 2010’da LGBTİ+ aileleri tarafından bir dayanışma ağı olarak Ankara'da kuruldu.
GALADER Ekim 2019’dan bu yana dernek statüsünde faaliyet yürütüyor.

(DE/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
GALADER LGBTİ+ aileleri ailem güvende operasyonları
Deniz Ergün
Deniz Ergün
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BİA Temel Gazetecilik Eğitimi Mayıs 2026 katılımcısı. ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencisi.

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