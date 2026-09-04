“ODTÜ rant yolu sadece ODTÜ’nün değil tüm kentin sorunu”

Melih Gökçek döneminde başlatılıp Mansur Yavaş yönetiminde sürdürülen “Bilkent-İncek Çevre Yolu Bağlantısı Projesi” için iş makineleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanına girdi. Belediye dün (3 Eylül) itibariyle de asfalt dökümüne başladı.

Gelişme üzerine ODTÜ öğrencileri, acil bir çağrıyla tüm Ankara halkını kampüse davet etti. Gece saatlerinde basın açıklaması yapıp ormanlık alanda nöbete başladı. Öğrenciler, iş makinelerinin faaliyetini durdurmayı başardı.

ODTÜ’lü öğrenciler projeyi “Rant Yolu” olarak adlandırıyor. Buna sebep olarak da yolun trafiği rahatlatmaktan ziyade ‘rant hırsı’ ile yapılmasını gösteriyor ve sermayedar grupların yol güzergahında “ODTÜ Ormanı manzaralı” şeklinde pazarlanan rezidansların şimdiden satışa çıkarıldığını ifade ediyor.

Bölgedeki ekolojik yıkım tehdidi sürerken ODTÜ Öğrencileri, ODTÜ Mezunları Derneği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi bianet’e konuştu.

Yeşil alan ODTÜ Ormanı, kırmızı çizgi ve siyah çizgi ise yol projesi

Hazır: Amaç trafiği rahatlatmak değil, rezidansların fiyatını ikiye katlamak

Sürecin gizli yürütülmesine ve zamanlamasına dikkat çeken ODTÜ öğrencisi Buse Ceren Hazır, çalışmaların öğrencilerin okulda olmadığı yaz dönemine denk getirilmesinin kasıtlı olduğunu söyledi.

Projenin bir "kent suçu" olduğunu belirtti. “Amaç trafiği rahatlatmak değil, o bölgedeki rezidansların fiyatını ikiye katlamak ve Ankara’nın ortasında yapılaşmamış kalan tek ormanı yok etmek." diye konuştu.

Hazır, yolun ekolojik katliam olduğunu vurgulamanın gayet yerinde bir söylem olduğunu anlatarak “Çünkü ODTÜ Ormanı hem Ankara’ya nefes sağlayan hem de özellikle kuş ve kelebek popülasyonu olmak üzere yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan bir yer. ODTÜ Ormanı içinde iki göl ve bölgeye özgü birçok endemik bitki türünü barındırırken Ankara’nın da son yeşil alanı.” diye konuştu.

İnşaat çalışmalarının durdurulmaması halinde direnişe devam edeceklerini söyledi.

Yıldız: Ulaşım sorununa çözüm getirmez

TMOBB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yıldız yapılması planlanan yolun ulaşım sorununa çözüm getirmeyeceğini, yeni bir yol açmanın trafiği rahatlatamayacağını ifade etti.

Projenin teknik ve hukuki altyapısındaki eksikliklerine dikkat çeken Yıldız, Ankara’nın onaylı bir Çevre Düzeni Planı ve Ana Ulaşım Planı olmadığını kaydetti. Kentin bütün ulaşım altyapısını etkileyecek plana dayanmayan bu tür "parçacıl" projelerin kamu yararı taşımadığını anlattı.

“Yeni bir yol açmak ulaşım sorununu çözmek yerine kendi trafik talebini yaratacak” dedi ve şunları ekledi:

“2017’de imar planı değişikliğine karşı dava açmıştık. Süreç Danıştay kararıyla olumsuz sonuçlanmıştı. Ancak dava için hazırlanan bilirkişi raporunda 50 metre genişliğindeki bu yolu açmadan da alternatif çözümler üretilebileceği net bir şekilde ortaya koymuştu.

Kaldı ki Orman Bakanlığı’nın planlama sürecinde ‘ormanlık alanlar herhangi bir şekilde yapılaşmaya ve plana konu edilemez’ diyerek olumsuz görüş vermişti.

Hukuki sürecin bitmiş olması Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 'biz bu yolu yapabiliriz' deme hakkı vermez; belediyenin tek başına mahkeme kararını değil, bilimselliği de dikkate alması gerekir.

Yıldız, ODTÜ'nün 2017 planı için verdiği kurumsal görüşte yolun 2. derece sit alanı statüsündeki ormanlık arazinin bütünlüğünü bozduğunu belirttiğini ekledi. Bu yol sebebiyle 24 hektarlık alanın kaybedildiğini kaydetti.

"Ankara’yı tüccar gibi ‘yönetmek’ Melih Gökçek mirası"

Yıldız ayrıca, Ankara'yı tüccar gibi plansız yönetmenin bir Melih Gökçek mirası olduğunu söyledi. "Bugün Melih Gökçek belediye başkanı olsaydı da aynı şeyleri yapacaktı. Kente aynı müdahaleler olduğu sürece Mansur Yavaş yönetimini Gökçek'ten nasıl ayrıştırabiliriz? Sermayenin talepleri doğrultusunda politikanın devam ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız ODTÜ Ormanı’nın Ankara’nın akciğeri niteliğinde olduğunu hatırlatarak sözlerini bitirdi.

Kayadelen: ODTÜ, UNESCO Dünya Geçici Mirası statüsüne sahip

Sürecin Melih Gökçek döneminden beri aynı anlayışla devam ettiğini belirten ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Kayadelen ise, ABB İmar ve Şehircilik Dairesi'nin kendilerini "sadece uygulayıcı" olarak savunduğunu aktardı:

"Bu kent 25 yıl bir zihniyet tarafından yönetildi. Şimdi değiştiğini düşünürken ABB bize 'biz bu zihniyete teslimiz' diyor. Biz bu teslim olmuş zihniyeti kabul etmiyoruz.”

Kayadelen, "ODTÜ Kampüsü: Yaşayan Modern Kültürel Peyzaj" ile birlikte Nisan 2026’da UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındığını hatırlattı. Yol planının iptal edilmemesi durumunda ODTÜ’nün kalıcı listeye geçemeyeceğini ifade etti. “ODTÜ’nün bütünlüğün korunması gerekiyor” dedi. Şöyle bitirdi:

“ODTÜ ormanı ODTÜ’lülerin, Ankaralıların tek tek ekerek, bakarak oluşturduğu bir orman. Böylesi bir ekosisteme dışarıdan müdahale zarar verecek. Birçok endemik bitki, hayvan türleri zarar görecek. Bu zararlar tüm Ankara’yı etkileyecek. Yani sorun sadece ODTÜ'nün sorunu değil, aslında tüm kentin sorunu.”

ODTÜ Mezunlar Derneği 7 Eylül’de tüm paydaşları davet ettiği “ranta dayalı proje” olarak ifade ettiği yol çalışması için beraber çözüm önerilerini tartışacakları bir forum düzenleyecek. Dernek ODTÜ bileşenleri ve kent halkını foruma davet ediyor.

Ortak talepler yol inşaatının durması

ODTÜ içindeki yola karşı direnen bileşenlerin karar alıcılardan acil talepleri şu şekilde:

Alandaki tüm iş makinelerinin derhal çekilmesi, bir daha geri dönmemeleri ve projenin tamamen iptal edilmesi.

8 Eylül 2017 tarihinde ABB, Valilik ve ODTÜ Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün kamuoyuna açıklanması.

Kampüsü ilgilendiren kararlarda öğrencilerin süreçlere doğrudan dahil edilmesi ve ormanın ranta tamamen kapatılması.

Bilkent-İncek Çevre Yolu Bağlantısı Projesi hakkında Bilkent-İncek Çevre Yolu Bağlantısı Projesi, 8 Eylül 2017'de dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve dönemin ODTÜ Rektörü Verşan Kök arasında imzalanan protokolle resmileşti. Kamuoyunda “ODTÜ Rant Yolu” olarak da bilenen proje 11 km uzunluğunda ve 50 metre genişiliğinde. 4.8 km’lik kısmı ODTÜ Ormanından geçiyor. Yolun çalışmasına 9 Eylül 2017 gecesi iş makineleri ile girilip yaklaşık 24 hektar alanın tahrip edilmesiyle başlamıştı. ODTÜ bileşenleri ve meslek odalarının tepkisi ve direnişi üzerine yolun yapımı durmuştu. 2022'de Mansur Yavaş yönetimindeki ABB yol için yeniden ihale açtı. Temmuz 2022'de iş makineleri tekrar ODTÜ Ormanı'na girdi. ODTÜ’lüler ve kentte yaşayanların direnişi ile yol çalışmaları bugüne kadar durduruldu.

(DE/HA)