ODTÜ Feminist Dayanışma: “Cinsel saldırının cezasızlığını kabul etmiyoruz”

Ankara ve İstanbul’dan kadın ve LGBTİ+ örgütleri ile çeşitli oluşumlar, “Cinsel Saldırı Cezasız Bırakılamaz!” kampanyasını başlattı.

ODTÜ Feminist Dayanışma’dan Hayat Doğan, üniversite öğrencileri ile kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin cinsel saldırının cezasız bırakılmasına karşı bir araya geldiğini söyledi. Kampanyanın taleplerinden biri de cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ODTÜ öğrencisi Y.E.Ö.’nün cezalandırılması.

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi D.K.’nin şikâyetinin ardından Y.E.Ö. hakkında açılan davada beraat kararı verildi. Beraat kararına ilişkin hukuki süreç Yargıtay aşamasında sürüyor.

D.K. için adalet

Hayat Doğan, Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e dava sürecine ilişkin yönelttiği soruların yanıtsız kaldığını hatırlattı.

Gökçen’in sorularının, yargılama sürecindeki usul sorunlarının yanı sıra D.K.’nin korunmasına yönelik mekanizmaların işletilmemesine ilişkin olduğunu belirten Doğan, Y.E.Ö.’nün süreç boyunca ODTÜ kampüsünde ve sosyal ortamlarda bulunmasının D.K.’nin can güvenliği ve ruhsal sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Doğan, Y.E.Ö.’nün ODTÜ’den uzaklaştırılmasını talep ettiklerini belirterek üniversite yönetiminin de sorumluluğu olduğunu söyledi:

Tecavüz faili bir adamın elini kolunu sallaya sallaya hayatına devam etmesini kabul etmiyoruz. En büyük talebimiz failini tutuklanması ve kız kardeşimiz D.K.’nin hayatı boyunca korunmasına yönelik mekanizmaların acilen devreye sokulmasıdır. Failin aciliyetle ODTÜ'den atılmasını talep ediyor, faili allayıp koruyan rektör ve öğrenci dekanını sorularımıza cevap vermeye çağırıyoruz!

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Kamuoyuna dayanışma çağrısı

Doğan, D.K.’nin adalet mücadelesinin kadınların ve LGBTİ+’ların karşı karşıya kaldığı cezasızlık örneklerinden bağımsız olmadığını söyledi.

Rojin ve Gülistan’ın yanı sıra erkek şiddetine maruz kalan kadınların ve LGBTİ+’ların mücadeleleriyle dayanıştıklarını belirten Doğan, kampanyanın yalnızca bu dava ile sınırlı olmadığını ifade etti.

ODTÜ Feminist Dayanışma, cinsel şiddetin cezasız bırakılmasına karşı başlattığı kampanyaya destek çağrısını şöyle dile getirdi:

Kamuoyuna çağrımız, bu davayı sahiplenmekle beraber cinsel saldırının suç olmaktan çıkarılamayacağını hep birlikte haykırmaktır. Bizlerin çağrılarını takip edip yaygınlaştırın, mücadelemize omuz olun çünkü özgür bir yaşamı dayanışmamızla var edeceğiz.

Ne olmuştu?

8 Eylül 2024’te ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe üniversitelerinin yelken toplulukları tarafından Marmaris’te düzenlenen etkinliğe katılan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi D.K., ODTÜ Yelken Topluluğu üyesi Y.E.Ö.’nün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayarak şikâyetçi oldu.

Dosyada cinsel saldırı muayene raporu ve Adli Tıp raporu da yer aldı. Y.E.Ö.’nün şikâyeti öğrendikten sonra “DNA bulaşır mı?” şeklinde arama yaptığı bilgisi de dava dosyasına girdi.

Yargılamanın başında tutuklanan Y.E.Ö., davanın ikinci duruşmasında beraat ederek tahliye edildi.

D.K.’nin beraat kararına karşı yaptığı istinaf başvurusu, DNA raporunun sonucu beklenmeden reddedildi.

Dosyaya ilişkin hukuki süreç Yargıtay aşamasında sürüyor.

(DE/NÖ)