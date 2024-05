Languishing: Bitkin, neşesiz, amaçsız ve durgun

Makale ilk olarak Yakın İlişkiler sitesinde, Yaren Erkan imzası ve Dr. Gizem Sürenkök düzenlemesiyle, “Daha Motive Hissetmeniz Mümkün!” başlığıyla yayımlandı.

“Bu aralar biraz durgunum…”

Siz de bu aralar biraz durgun hissediyor musunuz? Bu his bir süredir devam mı ediyor? Pandemiyi atlatmış olsak da etkilerini henüz atlatamamış olabiliriz. Yapılan araştırmalar, pandemi sürecinin birçoğumuzun iyilik halini ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor.

Pandemi öncesinde hayat enerjimiz daha fazlayken, daha neşeli ve üretken hissederken hayatımızdaki bu büyük değişimle birlikte bazılarımız hala duygusal bitkinlik, motivasyonsuzluk ve amaçsızlık hisleri deneyimleyebiliyoruz. Bu durumun bir süredir devam ediyor olması languishing olarak tanımlanıyor.

Languishing belirtileri nelerdir?

· Odaklanmada güçlük

· Gelecek hakkında heyecanlı hissedememek

· Neşesiz, hedefsiz ve durgun hissetmek

· Hayatına sisli bir camdan bakıyormuş gibi hissetmek

· Motivasyon eksikliği

· Günlerin durağan, boş ve amaçsız geçtiğini hissetmek

Peki, araştırmalar duygusal enerjimizi geri kazanabilmemiz, hayat doyumumuzu ve motivasyonumuzu artırabilmemiz için neler öneriyor?

Kendinize ve yaşadığınız deneyime daha net bir pencereden bakabilmek için ne hissettiğinizi fark edip duygunuzu tanımlamaya çalışabilirsiniz.

Durgun hissetmenize sebep olabilecek potansiyel durumları tanımlamaya çalışabilirsiniz: İş stresiniz mi çok yoğun, sosyal olarak mı yeterince doyum almıyorsunuz, yoksa genel olarak bir amacınız olmadığını mı hissediyorsunuz?

Dikkatinizi dağıtan unsurları uzaklaştırıp kendiniz için kesintisiz zaman dilimleri yaratarak odaklanmanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Yürüyüşler yapmak, ılık bir duş almak, yakın bir arkadaşınızla bir gün geçirmek gibi deneyimleri farkındalıkla yapmaya çalışabilirsiniz.

Günlük rutinler oluşturabilirsiniz. Bu rutinler 10 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak, kitap okumak, 1 dakikalık meditasyon yapmak veya mutfak temizlemek gibi çok fazla efor sarf etmenizi gerektirmeyen aktiviteler olabilir.

Kendinize zamanınızı nasıl geçirmek istediğiniz sorabilirsiniz. Sizin için yeni ve heyecan verici olacak deneyimler üzerine düşünebilirsiniz. Bu deneyimler; yeni bir hobi edinmek, yeni bir dil öğrenmek ya da bir sergiyi ziyaret etmek olabilir.

Gün içerisinde bir arkadaşınıza yardımcı olmak, gönüllü bir çalışmaya katkıda bulunmak ya da kahvenizi alırken karşınızdaki kişiye teşekkür etmek gibi küçük iyilikler yapabilirsiniz.

Önemli not: Eğer sevdiğiniz aktivitelere olan ilginizi kaybettiyseniz, yoğun bir mutsuzluk hissediyorsanız, yemek ve uyku düzeninizde ciddi değişiklikler varsa bu durumu mutlaka bir profesyonel ruh sağlığı uzmanıyla görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

