Türkiye Geneli Belediye Hayvan Barınakları raporu yayımlandı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ve Yaşamdan Yana Derneği, Türkiye’deki belediye hayvan barınaklarının durumunu ortaya koyan kapsamlı bir rapor yayımladı.

ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde dün (22 Şubat) gerçekleşen Vişnelik Vegan Festivali’nde sunulan Türkiye Geneli Belediye Hayvan Barınakları Raporu, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, belediyelere yapılan bilgi edinme başvurularının sonuçlarına dayanarak hayvan barınaklarının kapasitesi, çalışma koşulları ve belediyelerin şeffaflık düzeyi ele alındı.

Rapor için toplam 1408 belediyeye CİMER üzerinden yapılan başvurular sonucunda, 1111 belediyeden yanıt alındı. Bu belediyelerden yalnızca 273’ü barınağa sahip olduğun tespit edilirken, en az 26 barınağın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 838 belediye, barınaklarının olmadığı yönünde cevap verdi veya bununla ilgili bilgi paylaşmadı.

Çözüm “kısırlaştır-aşılat-yerinde yaşat” modeli

Türkiye genelindeki barınakların toplam kapasitesinin 89 bin 451 olduğu belirtilirken, bu sayının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, sokakta yaşayan yaklaşık 4 milyon köpeğin barınmasına yetmeyeceği vurgulandı. Ayrıca, 171 belediyenin hayvanları zabıta ve temizlik işçileri gibi birimler aracılığıyla topladığı, 9 belediyenin ise bu hizmeti özel firmalara devrettiği tespit edildi.

Raporda bilgi edinme hakkı ihlallerine de dikkat çekilerek, birçok belediyenin başvurulara yanıt vermediği veya hukuka aykırı gerekçelerle bilgi paylaşımını reddettiği belirtildi. Kamuoyunu ilgilendiren konuların "kurum içi düzenleme" olarak nitelendirilmesi ve kimlik bilgisi eksikliği gerekçesiyle başvuruların reddedilmesi, şeffaflık eksikliğinin en büyük göstergeleri olarak değerlendirildi.

Hayvan hakları savunucuları, barınak koşullarının yetersizliğine ve belediyelerin hayvanları toplama uygulamalarına tepki göstererek, çözümün kısırlaştır-aşılat-yerinde yaşat modeline geri dönülmesi, hayvan üretimi ve satışının yasaklanması ve belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.