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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Şubat 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2025 14:27
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İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, “Hizbullah’ın askeri bölgesi” olduğu iddia edilen bir bölgeyi hedef aldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Fotoğraf: AA Arşiv

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Anadolu Ajansı muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Zerariye, Zibkin, Kalila, Cenneta, Deyr Kanun en-Nahr ve Marub kasabalarının çevresini hedef aldı.

İsrail’in düzenlediği saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise “Hizbullah’ın askeri bölgesi” olduğu iddia edilen bir bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan’ın başkenti Beyrut semalarında uçtuğunu aktardı. Lübnan kaynakları ise İHA’nın Lübnan ordusunu ait olduğunu belirtti.

Bugün, İsrail’in 27 Eylül ve 3 Ekim’de düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin’in cenaze töreni düzenleniyor.

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İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat’a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat’ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki beş noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail’in Lübnan’dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail’in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı lübnan Güney Lübnan israil ordusu Hizbullah
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