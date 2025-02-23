Yayını durdurulan ‘Şakir Paşa Ailesi’nin videoları Youtube’dan silindi

“Halikarnas Balıkçısı” olarak da bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davada, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin yayınına 21 Şubat’ta durdurma kararı verdi.

Dizi, pazar günleri NOW TV’de yayınlanıyordu ve Şakir Paşa ailesini konu alıyordu. Kabaağaçlı'nın torunları, kendilerinden izin alınmadığını belirterek diziyle ilgili hukuki süreç başlatmıştı. Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek dizinin yayınına geçici tedbirle son ve yayınların iptaline karar verdi. Mahkeme kararı öncesinde dizi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) üç haftalık yayın durdurma cezası almıştı.

Söz konusu gelişmelerin ardından, dizinin YouTube kanalındaki videolar kaldırıldı ve NOW TV, dizinin adını, görselleri ve bölümlerini silerek yayın akışından çıkardı.

Magazin yazarı Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Medyapım, 24 Şubat Pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacak.

RTÜK’ten açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziye, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır yaptırımlar uyguladığını belirterek, “şeref ve haysiyetin, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerler” olduğunu söyledi.

Yasaların, RTÜK'e önemli sorumluluklar yüklediğini hatırlatan Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Belirtmek gerekir ki özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınlarıyla gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir.

Şakir Paşa Ailesi neden popüler oldu?

“Bu kapsamda, 6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu' başlıklı 6'ncı maddesi, 'Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.' hükmünü içermektedir. Ayrıca, Anayasa'nın 'Mahkemelerin Bağımsızlığı' başlıklı 138'inci maddesi 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' hükmünü içermektedir.

“Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir.​​​​​​​” (TY)