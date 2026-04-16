Laiklik Meclisi: Tarikatçı Yusuf Tekin istifa etmelidir

Laiklik Meclisi, son günlerde okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, art arda yaşanan olayların ülkeyi derinden sarstığı vurgulanarak, eğitim sistemine ve siyasi iktidara yönelik sert eleştiriler dile getirildi.

Açıklamada, Şanlıurfa Siverek’te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen saldırıda 16 kişinin yaralandığı, Kahramanmaraş’ta ise Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Ayrıca farklı okullarda silahlı öğrencilerin tespit edilmesine de dikkat çekildi.

Laiklik Meclisi, bu olayların tesadüf olmadığını savunarak, yaşananları “toplumsal çürümenin bir yansıması” olarak nitelendirdi. Açıklamada, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşılması, eğitimde artan eşitsizlikler ve öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşullarının şiddet ortamını beslediği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eleştirildiği açıklamada Tekin’in göreve geldiği günden bu yana laiklik ve bilimsel eğitimle çatışan bir yaklaşım benimsediği öne sürüldü. Ayrıca MESEM uygulamaları, çocuk işçiliği ve tarikat-cemaat yapılarıyla ilgili iddialar da eleştiriler arasında yer aldı.

Açıklamanın sonunda, saldırılarda hayatını kaybedenler anılırken eğitim emekçilerine destek mesajı verildi. Laiklik Meclisi, “Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden tarikatçı Yusuf Tekin istifa etmelidir” çağrısı yaptı.

(EMK)