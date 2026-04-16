HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 13:08 16 Nisan 2026 13:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 13:26 16 Nisan 2026 13:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Laiklik Meclisi: Tarikatçı Yusuf Tekin istifa etmelidir

Laiklik Meclisi, bu olayların tesadüf olmadığını savunarak, yaşananları "toplumsal çürümenin bir yansıması" olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Laiklik Meclisi: Tarikatçı Yusuf Tekin istifa etmelidir
*Yusuf Tekin Fotoğraf:AA

Laiklik Meclisi, son günlerde okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, art arda yaşanan olayların ülkeyi derinden sarstığı vurgulanarak, eğitim sistemine ve siyasi iktidara yönelik sert eleştiriler dile getirildi.

Açıklamada, Şanlıurfa Siverek’te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen saldırıda 16 kişinin yaralandığı, Kahramanmaraş’ta ise Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Ayrıca farklı okullarda silahlı öğrencilerin tespit edilmesine de dikkat çekildi.

Laiklik Meclisi, bu olayların tesadüf olmadığını savunarak, yaşananları “toplumsal çürümenin bir yansıması” olarak nitelendirdi. Açıklamada, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşılması, eğitimde artan eşitsizlikler ve öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşullarının şiddet ortamını beslediği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eleştirildiği açıklamada Tekin’in göreve geldiği günden bu yana laiklik ve bilimsel eğitimle çatışan bir yaklaşım benimsediği öne sürüldü. Ayrıca MESEM uygulamaları, çocuk işçiliği ve tarikat-cemaat yapılarıyla ilgili iddialar da eleştiriler arasında yer aldı.

Açıklamanın sonunda, saldırılarda hayatını kaybedenler anılırken eğitim emekçilerine destek mesajı verildi. Laiklik Meclisi, “Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden tarikatçı Yusuf Tekin istifa etmelidir” çağrısı yaptı.

Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi
EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi
15 Nisan 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin maraş Okula saldırı Laiklik Meclisi
ilgili haberler
Laiklik Meclisi'nden 1 Mart çağrısı
27 Şubat 2026
/haber/laiklik-meclisi-nden-1-mart-cagrisi-317138
Laiklik Meclisi'nden Diamond Tema için Adalet Bakanı Tunç hakkında suç duyurusu
23 Haziran 2024
/haber/laiklik-meclisi-nden-diamond-tema-icin-adalet-bakani-tunc-hakkinda-suc-duyurusu-296744
Laiklik Meclisi'nden 30 Haziran'da İstanbul’da büyük “Laiklik Yürüyüşü” çağrısı
3 Mayıs 2024
/haber/laiklik-meclisi-nden-30-haziran-da-istanbulda-buyuk-laiklik-yuruyusu-cagrisi-294922
Laiklik Meclisi: Adliyede şeriat çağrılarına sessiz kalınamaz
17 Ocak 2024
/haber/laiklik-meclisi-adliyede-seriat-cagrilarina-sessiz-kalinamaz-290684
