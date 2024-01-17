Laiklik Meclisi: Adliyede şeriat çağrılarına sessiz kalınamaz

10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içerikli çektiği videoyu yayınlayan Ahmet Bostancı isimli şahsın, İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün (16 Ocak 2024 Salı günü) görülen duruşmasında, tahliyesine karar verildi.

Duruşmayı izlemek üzere İstanbul Anadolu Adliyesi’ne geldiğini söyleyen gerici bir grup, duruşma sonrasında adliye içerisinde tekbir getirerek ve "Yaşasın şeriat" sloganları atarak binayı terk etti.

“Sorumluları göreve çağırıyoruz”

Laiklik Meclisi, yayınladığı açıklama ile “Yaşasın Şeriat” sloganına sessiz kalınmasına tepki gösterdi. Açıklamada şöyle denildi:

*Güvenlik görevlileri ve kolluk güçlerinin adeta güvenlik alırcasına adliyeyi terk etmelerine kadar eşlik ettiği söz konusu grup ve mensupları hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmadığı görülmektedir.

*Adliye koridorlarında şeriat sloganları atılması, Anayasa’yı ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir. Yargı makamlarının bu eyleme sessiz kalması kabul edilemez!

*İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluluğu gereği bu konuda derhal soruşturma başlatmalı, eylemi gerçekleştiren şüpheliler tespit edilerek haklarında gerekli işlemler derhal yürürlüğe konmalıdır!

*Laiklik Meclisi olarak Anayasa’yı ortadan kaldırmayı hedefleyen ve laikliği yok sayan bu girişime karşı suç duyurusunda bulunacağımızı bildirirken, sorumlu makamları derhal göreve çağırıyoruz.

*Bu vesileyle, adliyelerde hilafet sloganları atan gerici zihniyete karşı hilafetin kaldırıldığı 3 Mart tarihini "Laiklik Günü" olarak kutlama kararı aldığımızı bir kez daha hatırlatırken, yurttaşlarımızı laiklik mücadelesini büyütmeye çağırırız.

(EMK)