Laiklik Meclisi'nden Diamond Tema için Adalet Bakanı Tunç hakkında suç duyurusu

Laiklik Meclisi, Diamond Tema'nın İslam ve Muhammed peygamberle ilgili konuşmasını "tahrik edici, çirkin ve provokatif" olarak nitelendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Platform, Diamond Tema’nın Anayasa ve hukuka dayanarak ifade özgürlüğünü kullandığını belirtti.

Bakan Tunç’un da bu özgürlüğün karşısında, laikliğe aykırı bir biçimde, kendi dini inancını dayatarak yargı sürecine müdahale ettiğini kaydetti:

Laiklik karşıtı gerici çevrelerin Diamond Tema aleyhindeki linç kampanyasının sözcülüğünü üstelenen Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı unvanını kötüye kullanmakla kalmayıp kesin bir dille yargı makamlarına talimat vermiştir. Kendi dini inancını dayatarak bunun cezai bir sonuca ulaşmasını isteyen bakan, ifadeleriyle hem Anayasa’nın laiklik ilkesini bir kez daha ihlal etmiş, hem de Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs ve Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemiştir. Bu tutum, ‘Herkes haddini bilecek! Burası Türk İslam ülkesi’ diyerek adeta linç çağrısı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, Diyarbakır’da dans eden gruba saldıranlara, Kocaeli’nde ‘milli manevi değerlere’ aykırılık gerekçesiyle kıyafetleri nedeniyle öğrencileri mezuniyet törenine almayanlara, toplu taşıma aracında bir çifte el ele tutuştukları için saldıranlara alan açmakta, nasıl bir toplumsal yapı hedeflendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu neden, Yılmaz Tunç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Laik hukuk şeri kurallarla ikame edilemez.

Ne olmuştu?

Diamond Tema ve Asrın Tok, YouTube’de Yer6 adlı kanalda 14 Haziran’da yayımlanan programda şeriat konuşmuşlardı. Asrın Tok şeriatı savunan tarafta yer alırken Diamond Tema şeriat karşıtı tarafta yer almıştı.

Programın yayınlanmasının ardından Diamond Tema şeriat yanlısı sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti. Bunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Diamond Tema hakkında soruşturma başlatmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Diamond Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Tunç, konuyla iilgili açıklamasında “İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez” diye de eklemişti.

Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema'nın 900 bine yakın yakın abonesi bulunuyor. Kendisini Agnostik olarak tanımlayan Diamond Tema’nın Agnostisizm ve İlahi Tragedya isimli bir de kitabı bulunuyor.

(HA)