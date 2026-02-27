ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 10:05 27 Şubat 2026 10:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 10:20 27 Şubat 2026 10:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Laiklik Meclisi'nden 1 Mart çağrısı

MEB'in 'Ramazan Genelgesi' ile ilgili tartışmalar sürerken, Laiklik Meclisi 1 Mart’ta Ankara’da “Laiklik Günü” etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 81 ile gönderdiği “Ramazan Genelgesi” kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Genelgede okullarda Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklere yer verilmesi üzerine başlayan tartışmalar; siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin suç duyuruları, iktidarın 168 imzacı hakkında açtığı dava, bazı okullarda ortaya çıkan uygulamalar ve bir velinin gözaltına alınmasıyla daha da derinleşti.

16 Şubat 2026

Laiklik bildirisi yayımlandı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Laiklik Meclisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Bakan Yusuf Tekin hakkında “görevi kötüye kullanarak, Anayasa’yı ihlal ve halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekten” ayrı ayrı suç duyurusunda bulundular.

SOL Parti öncülüğünde, aralarında akademisyenler, hukukçular, sanatçılar, gazeteciler ve çeşitli sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu 168 kişinin imzasıyla kamuoyuna açıklanan " Laikliği Savunuyoruz" başlıklı bildiri Ramazan ayına ilişkin eğitim kurumlarında yapılan uygulamalara tepki olarak yayımlandı.

Bildiride Anayasa'da yer alan laiklik ilkesine vurgu yapılarak kamu kurumlarının tüm inançlara eşit mesafede durması gerektiği belirtildi. Metinde özellikle eğitim alanında dini içerikli uygulamaların zorunlu ya da yönlendirici biçimde sunulmasının anayasal ilkelere aykırı olduğu savunuldu.

25 Şubat 2026

Bakan Tekin imzacılara dava açtı

Bakan Tekin, AKP grup toplantısında bildiriye ilişkin dava açtığını duyurdu. Tekin’in 168 imzacı hakkında TCK kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “devletin kurumlarını aşağılama” ve “kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla dava açtığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MEB’in “Ramazan Genelgesi”ni savunarak imzacılara yönelik, “Bunların derdi laiklik değil. Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

25 Şubat 2026

1 Mart'a çağrı yapıldı

Laiklik Meclisi, 23 Şubat 2026 tarihli açıklamasında 1924'ün 3 Mart'ını "Laiklik Günü" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, "Cumhuriyet ve laikliğin güvencesi olan Devrim Kanunları'nın 102. yılına yaklaşırken, Anayasa'yı yine yok sayarak laikliğe saldırılarını arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Meclis sürecin laiklik ilkesine aykırı olduğunu savunarak 1 Mart’ta Ankara’da “Laiklik Günü” etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

(NÖ)

