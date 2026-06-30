Kısa kısa... 30 Haziran 2026
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile Meclis'te görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında çözüm süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler hakkında açıklama yaptı.
- Kurtulmuş, "terör örgütü mensuplarının silah bırakması ve örgütün feshedilmesi için" müstakil ve geçici bir yasa çıkarılacağını belirtti. Bir kereliğe mahsus hazırlanacak yasanın, belli süre içinde silah bırakanları kapsayacağını ve bu sürenin ardından kapının kapanacağını ifade etti.
- Yasanın "şehit ve gazi ailelerini rencide etmeyecek şekilde" hazırlanacağını vurgulayan Kurtulmuş, tüm partilerin bir araya gelerek ittifakla çıkaracağı bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Yasal hazırlıkların kısa sürede tamamlanıp komisyonlara ve Genel Kurul'a getirileceğini umduğunu dile getirdi.
Kurtulmuş’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması: Türkiye’nin bu adımı atması şart
- 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında firari 16 sanık için ayrılan dosyanın duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla mayıs ayında yakalanan Ömer Deniz Dündar, ilk kez mahkemeye çıkarıldı.
- Dündar savunmasında, 2014'te IŞİD'e katıldığını ancak kamplarda spor eğitimi verdiğini, patlayıcı biriminde görev almadığını öne sürdü.
- Gar saldırısından haberi olmadığını, saldırı sırasında Suriye'de olduğunu savunan Dündar, "etkin pişmanlık" kapsamında 90'a yakın kişiyi teşhis ettiğini belirtti. Hatay'da yakalanan araçta parmak izinin tespit edilmesini reddetti ve eylemleri Mustafa Dokumacı, Ahmet Güneş ve Yunus Durmaz'ın planladığını söyledi. Avukatı tahliye talebinde bulundu, ancak bu talep mağdur ailelerin tepkisine neden oldu. Duruşmada, Hatay'daki davalarla Ankara davasının birleştirildiği bildirildi.
Gar Katliamı davasında sanık Dündar: HTŞ’nin hapishanelerinde 5 yıl kaldım
DİSK Araştırma Merkezi, TÜİK'in Mayıs 2026 verilerine dayandırdığı raporunda Türkiye'deki işsizlik tablosunu açıkladı. Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,2 ve 2 milyon 883 bin kişi olarak kaydedilirken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 31'e, işsiz sayısı ise 12 milyon 627 bine ulaştı.
Son iki yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 708 bin kişi arttı. Kadınlarda işsizlik erkeklere göre belirgin şekilde yüksek; geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40,8, erkeklerde yüzde 25,1 oldu. Raporda ayrıca 5,5 milyon kişinin çalışmak istediği halde iş bulamadığı belirtildi.
İşsizlerin yalnızca yüzde 15,6'sı işsizlik ödeneği alabiliyor. DİSK-AR, çalışma süresinin kısaltılması, işsizlik sigortası koşullarının iyileştirilmesi ve kamu istihdamının artırılması gibi önerilerde bulundu.
DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 12,6 milyonu aştı
- TÜRK-İŞ'in Haziran ayı verilerine göre Ankara'da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin 758 TL'ye, yoksulluk sınırı 116 bin 478 TL'ye, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise 46 bin 248 TL'ye yükseldi.
- Açlık sınırı, 28 bin 75 TL olan asgari ücreti 7 bin 683 TL geçti. Ocak ayında açlık sınırı 31 bin 224 TL iken Haziran'a kadar sürekli artış gösterdi.
- TÜRK-İŞ, Haziran'da gıda fiyatlarının önceki aylara göre daha sakin seyrettiğini ancak fiyatların ulaştığı yüksek seviye ve asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmaması nedeniyle çalışanların alım gücünün zayıfladığını, birçok ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.
Açlık sınırı, asgari ücreti 7 bin 683 TL üstünde
- Kıbrıslı araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ 68 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi 29 Haziran akşamı geldi ve cenaze töreni bugün Lefkoşa'da düzenlendi.
- Yıllarca Yenidüzen Gazetesi'nde yazan Uludağ, Kıbrıs'taki kayıp kişilerin araştırılması konusunda öncü çalışmalar yaptı. Cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve çok sayıda yetkilinin yanı sıra meslektaşları katıldı.
- Uludağ'ın ölümü, Kıbrıs'ın her iki tarafında da derin üzüntü yarattı. BM, KKTC ve GKRY cumhurbaşkanları, Birleşik Krallık Büyükelçiliği ve sivil toplum örgütleri taziye mesajları yayımladı. Uludağ, Kıbrıs'ta kayıpların gerçeğini ortaya çıkarma ve toplumlar arası uzlaşma konusundaki yorulmak bilmez çalışmalarıyla tanınıyordu.