Kısa kısa... 30 Haziran 2026

DİSK Araştırma Merkezi, TÜİK'in Mayıs 2026 verilerine dayandırdığı raporunda Türkiye'deki işsizlik tablosunu açıkladı. Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,2 ve 2 milyon 883 bin kişi olarak kaydedilirken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 31'e, işsiz sayısı ise 12 milyon 627 bine ulaştı.

Son iki yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 708 bin kişi arttı. Kadınlarda işsizlik erkeklere göre belirgin şekilde yüksek; geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40,8, erkeklerde yüzde 25,1 oldu. Raporda ayrıca 5,5 milyon kişinin çalışmak istediği halde iş bulamadığı belirtildi.

İşsizlerin yalnızca yüzde 15,6'sı işsizlik ödeneği alabiliyor. DİSK-AR, çalışma süresinin kısaltılması, işsizlik sigortası koşullarının iyileştirilmesi ve kamu istihdamının artırılması gibi önerilerde bulundu.