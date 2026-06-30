Kıbrıslı gazeteci Sevgül Uludağ yaşamını yitirdi

Kıbrıslı araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ yaşamını yitirdi.

Uludağ’ın ölüm haberi dün akşam (29 Haziran) geldi. 68 yaşındaki gazeteci için bugün saat 11.00’de uzun yıllar yazdığı Yenidüzen Gazetesi’nde tören düzenlendi.

Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ burada Uludağ’ı “Bu ülkenin ve adanın vicdanı” sözleriyle uğurladı. Özdağ, Uludağ’ın gazeteciliği haber yazmanın ötesine taşıdığını, yıllarca toprağın altındaki sessizliği dinlediğini, kayıpların peşinden yürüdüğünü ve kimsenin konuşmaya cesaret edemediği acıları yazıya döktüğünü söyledi. Uludağ’ın acıyı milliyetine göre ayırmadığını ifade etti.

Törenin ardından Uludağ’ın cenazesi Lefkoşa İsmail Safa Camii’ne götürüldü. Uludağ’ın cenazesi, öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.

"Barışa adanmış bir ömür"

Uludağ’ın ölümü, gazetecilik camiasında, kayıp yakınları arasında ve Kıbrıs’ta barış mücadelesi veren çevrelerde üzüntü yarattı. Adanın iki tarafından çok sayıda kişi ve kurum taziye mesajı yayımladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Uludağ’ın ölümünün ardından yayımladığı taziye mesajında “Hakikat, hafıza ve uzlaşma için yorulmak bilmez bir savunucu olan Sevgül Uludağ’ın kaybını yasla anıyoruz. Kayıp kişiler konusundaki cesur çalışmalarıyla, Kıbrıs genelinde ailelere ve topluluklara derin bir katkı sağladı. Onu tanıyan ve hayranlık duyan herkese içten taziyelerimizi sunuyoruz.” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yayımladığı taziye mesajında Uludağ’ın mücadelesine dikkat çekerek, “Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla…” dedi.

Eski cumhurbaşkanlarından Mustafa Akıncı Uludağ için yayımladığı mesajda, ölüm haberine inanmakta zorlandığını belirtti. Uludağ’ın Kıbrıs’ın en acılı meselelerinden biri olan kayıplar konusundaki rolüne dikkat çeken Akıncı, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın kanayan yarası kayıplar konusunu onun gibi inatla, ısrarla araştıran, sorgulayan ve ortaya çıkarılmasına katkı yapan başka bir gazeteci maalesef yok. Bu nedenle Sevgül Uludağ’ın kaybı, kayıpların bulunması açısından da büyük bir kayıp anlamındadır. Kıbrıs ölçeğinde barışa ve insanlığa çok büyük bir hizmet sundu. Yaptıkları her iki toplumun belleğinde hak ettiği yeri alacaktır. Sevgili eşi, oğlu ve diğer aile yakınlarına sabır, sevenlerine ve tüm Kıbrıs’a başsağlığı diliyorum.”

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de Uludağ için taziye mesajı yayımladı. Hristodulidis, mesajında “Özgür bir vatanda Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin barış içinde bir arada yaşaması için kararlılıkla çalışan yurttaşımız, gazeteci, aktivist ve yazar Sevgül Uludağ’a veda ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık’ın Lefkoşa Büyükelçiliği “Bugün, hayatını cesurca çatışmalar sırasında kaybolan kişilerin araştırılmasına, kadın haklarının savunulmasına ve uzlaşma çabalarına adayan aktivist ve gazeteci Sevgül Uludağ’ın cenaze töreni düzenleniyor. Onun vefatını derin bir üzüntüyle anıyor ve Kıbrıslıların yaşamlarına yaptığı katkıyı takdirle anıyoruz.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kıbrıs Barış ve Diyalog Merkezi de “Sevgül Uludağ… Kayıplara, susturulmuşlara ve barış özlemi çekenlere ses veren, yorulmak bilmez bir hikâye anlatıcısı. Bizi terk etti, ama mirası uzlaşma yolunu aydınlatmaya devam edecek. Huzur içinde yatsın — Barışın sesi asla solmasın.” dedi.

Kıbrıslı siyasetçi Ioannis Tirkides “Sevgül Uludağ sadece bir barış savunucusu değildi. Bölünmüş bir Kıbrıs’ta hakikat ve uzlaşma ruhunu kendi içinde somutlaştırdı. On yıllarca süren derin köklü sessizliği kırarak, her iki topluluğu da tarihlerinin en karanlık bölümleriyle yüzleşmeye zorladı. Devlet bürokrasilerinin feci şekilde başarısız olduğu yerde gerçek bir uzlaşma sağladı. Huzur içinde yatsın.” diye konuştu.

Yazar Vivian Avraamidou Ploumbis de “Kıbrıs için o, bir gazeteciden çok daha fazlasıydı. Hayatının neredeyse tamamını, bir insanın üstlenebileceği en zor görevlerden birine adadı.Kıbrıs'ta kayıp ve öldürülen insanların gerçeğini ortaya çıkarmaya çalıştı. Bunu resmî dosyalara ya da devlet arşivlerine dayanarak değil, insanların kendilerine ulaşarak yaptı. Kimin daha haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmıyordu. Başka bir dil konuşuyor diye hiçbir annenin acısının daha az olmadığını göstermeye çalışıyordu. Neredeyse her şeyin ‘bizimkiler’ ve ‘onlar’ diye ayrıldığı bir Kıbrıs'ta Sevgül, artık hiçbir tarafa ait olmayan insanlar için yaşadı: Kayıplar, ölüler ve yıllarca bir cevap bekleyen aileler... Keşke bizi bir araya getiren şeylerin ne kadar çok olduğunu hatırlamak için, en iyi insanlarımızı kaybetmek zorunda kalmasaydık.” ifadelerini kullandı.

Sevgül Uludağ kimdir?

(HA)