Kısa kısa... 15 Haziran 2026
Geçen günün ardından önemli başlıklara göz atmanız için işte 15 Haziran 2026 gününden akılda kalanlar.
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin yenilenmesi tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde 16 Nisan 2028 Pazar gününü olası seçim tarihi olarak önerdi. Uçum, TBMM'nin en az 360 milletvekilinin oyuyla 2027 sonu veya 2028 başında seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut anayasa çerçevesinde yeniden aday olabileceğini belirtti.
- Bu durumu "istisnai adaylık" olarak tanımlayan Uçum, yeni anayasa değişikliğine gerek olmadığını vurguladı. Önerilen tarih, 2017 anayasa referandumunun 11. yıl dönümüne denk gelerek sembolik bir anlam taşıyor. Uçum, Türkiye'nin şu anda olağanüstü bir durumda olmadığını ancak Erdoğan'ın liderliğinin ülke için önemli olduğunu ifade etti.
- Ankara'da Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından düzenlenen eylemlere polis müdahalesi devam ediyor. Başkennte dün 41 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün öğretmenlerin konakladığı Enerji Otel polis tarafından ablukaya alındı ve Kurtuluş Parkı'nda yapmak istedikleri basın açıklamasına izin verilmedi.
- Polis-öğretmen görüşmeleri sürerken biber gazı ve copla müdahale edildi. Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak dahil üç kişi gözaltına alındı, Irmak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Taban maaş, insanca çalışma koşulları ve mülakat mağduriyetlerinin giderilmesi talepleriyle iki gündür eylem yapan öğretmenler açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.
- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de yaptığı açıklamada, çarşamba günü olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın imzanın Genel Merkez'e ileteceğini duyurdu. Yargıtay'dan bir an önce karar vermesini isteyen Emir, kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılması gerektiğini belirtti.
- Yeni parti tartışmalarına tepki göstererek "Biz partimizdeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi. Emir, 9 kişinin disipline sevk edilmesini ve grup başkanvekillerinin görevden alınmasını hukuksuz bulduğunu ifade ederek, bunların saray operasyonu olduğunu savundu.
- CHP'nin seçime sokulmama riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Emir, Meclis Başkanı'nın iç tüzüğü ve Anayasa'yı görmezden geldiğini iddia etti. Genel Başkan'ın bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldığını da açıkladı.
- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona erecek.
- Resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleşecek. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve ABD ablukasının kaldırılmasını onayladığını açıkladı, ancak İran'ın nihai nükleer anlaşmaya varmaması durumunda askeri saldırıları yeniden başlatacağını belirtti.
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, imza sonrası 60 gün içinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik konuların müzakere edileceğini, bu sürecin ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu kaydetti.
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