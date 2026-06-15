Mehmet Uçum’dan “istisnai adaylık” değerlendirmesi: Seçim için 16 Nisan 2028 önerisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin yenilenmesi tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde 16 Nisan 2028 Pazar gününü olası seçim tarihi olarak önerdi. Uçum, TBMM'nin en az 360 milletvekilinin oyuyla 2027 sonu veya 2028 başında seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut anayasa çerçevesinde yeniden aday olabileceğini belirtti. Bu durumu "istisnai adaylık" olarak tanımlayan Uçum, yeni anayasa değişikliğine gerek olmadığını vurguladı. Önerilen tarih, 2017 anayasa referandumunun 11. yıl dönümüne denk gelerek sembolik bir anlam taşıyor. Uçum, Türkiye'nin şu anda olağanüstü bir durumda olmadığını ancak Erdoğan'ın liderliğinin ülke için önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı değerlendirmede Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dikkat çeken bir tarih önerisinde bulundu. Uçum, 2017 anayasa referandumunun 11. yıl dönümü olan 16 Nisan 2028 Pazar gününün seçim tarihi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Uçum, TBMM’nin seçimleri yenileme kararı alması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini belirterek bu durumu “istisnai adaylık” olarak tanımladı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır” dedi.

“Erken seçim değil, seçimlerin yenilenmesi”

Uçum yazısında, anayasal sistemde “erken seçim” kavramının teknik olarak bulunmadığını, bunun yerine “seçimlerin yenilenmesi” ifadesinin kullanılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin beş yıllık sabit ancak gerektiğinde yenilenebilen bir görev süresine sahip olduğunu belirten Uçum, bu nedenle tartışmanın hukuki zeminde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin mevcut koşullarda olağanüstü bir siyasi veya kurumsal durum içinde olmadığını savunan Uçum, erken seçim ihtiyacının da gündemde olmadığını söyledi. Bölgesel gelişmeler ve güvenlik başlıklarına rağmen sistemin normal işlediğini belirtti.

Erdoğan’ın adaylığına “mevcut anayasa içinde imkan var”

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için yeni bir anayasa değişikliğine gerek olmadığını ifade etti. Mevcut anayasal düzenin, TBMM’nin seçimleri yenileme kararı alması durumunda Erdoğan’a yeniden adaylık imkânı sunduğunu söyledi.

Bu çerçevede TBMM’nin en az 360 milletvekilinin oyuyla 2027’nin sonu ya da 2028’in başında seçimleri yenileme kararı alması halinde, Erdoğan’ın “son kez aday olabileceğini” dile getirdi.

“Türkiye’nin ihtiyacı var, Erdoğan’ın değil”

Uçum, Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır.”

Uçum’a göre Erdoğan’ın liderliğinin Türkiye’ye iç ve dış politikada önemli katkılar sunduğu ve bu nedenle bir dönem daha görev yapmasının ülke açısından önemli.

16 Nisan 2028 senaryosu

Uçum, olası seçim takvimine ilişkin olarak 2027 son çeyreği ile 2028’in ilk aylarını işaret etti. TBMM’nin bu dönemde seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, seçimlerin 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunun yıldönümüne denk gelmesinin “sembolik bir anlam taşıyacağını” belirten Uçum, bu tarihin hem iktidar hem muhalefet açısından farklı siyasi anlamlar içereceğini söyledi.

(EMK)