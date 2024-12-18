ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 10:59
6 dk Okuma

Kimin bütçesi: Yoksulların mı, sermayenin mi?

Siyasal İletişim Danışmanı Özlem Özmen, “Sosyal yardımlar, hak temelli politikalar yerine popülist tercihlerin gölgesinde şekilleniyor; kadın emeği sömürülüyor, toplumsal eşitsizlik derinleşiyor” diyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu görselde, zor koşullarda yaşayan insanların bulunduğu bir çadır kampı görülüyor. Kamp alanı oldukça çamurlu ve yağmur sonrası ıslanmış gibi görünüyor. Zeminde büyük su birikintileri oluşmuş, yürümeyi zorlaştıran bir ortam var. Sol tarafta yıpranmış, lekelenmiş bez çadırlar dikkat çekiyor; bu çadırlar kamp sakinlerinin barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.
Fotoğraf: AA

* Sosyal devletin sorumluluklarını aileye ve sivil toplum kuruluşlarına devretmesi, devletin yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındığını gösteriyor. Aileye kutsiyet atfedilmesi, özellikle kadın emeğinin sömürülmesini meşrulaştırıyor.

* CHS (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin CHS) ile birlikte yasamanın bütçe üzerindeki denetim gücü azaldı ve karar alma süreçleri yürütmenin kontrolüne geçti. Bu durum, sosyal yardımların siyasi tercihlerle şekillenmesine yol açarak hak temelli bir yaklaşımı engelledi. Özellikle, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+’lar gibi gruplar bütçe süreçlerinden dışlandı.

* Sosyal yardımlara bağımlılık, bireyleri güçlendirmediği gibi toplumsal eşitsizlikleri artırıyor.

Siyasal İletişim Danışmanı Özlem Özlem, Meclis’tekli bütçe görüşmelerini yakından takip eden bir isim.

Bu konuda, “TBMM 27. Yasama Dönemi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Sosyal Yardımlar” başlıklı tezini de Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sundu.

Özmen’le bütçe süreçlerini konuştuk. “Sosyal yardımlar, yoksulluğu sona erdirmek yerine sürdürülebilir bir bağımlılık yaratıyor” diyen Özmen’in dikkat çektiği başka bir nokta da şu:

"Kadınlar, çocuklar ve engelliler 'dezavantajlı' başlığı altında homojenleştirilerek kapsayıcılıktan uzak bir bütçeye maruz kalıyor."

Hak öznesi mi ihtiyaç sahibi mi?

Merkezi bütçenin sosyal yardımlara ayırdığı payın adil ve kapsayıcı olup olmadığına nasıl karar veriyoruz?

Merkezi bütçeden sosyal yardımlara ayrılan payı sadece artış ya da azalış üzerinden değerlendirmek yeterli değildir. Bugün sosyal yardımlar, yoksulluğu sona erdirmek yerine sürdürülebilir bir bağımlılık yaratıyor.

Neoliberal ve neomuhafazakâr politikalarla bireyler geçici istihdama yönlendirilirken, sosyal yardımlar sınıfsal öfkeyi törpüleyen bir araç haline getiriliyor. Bu durum, toplumsal sınıfların siyasallaşmasını ve değişim gücünü kullanmasını engelliyor. Yardımlar, hak öznesi yerine “ihtiyaç sahibi” tanımıyla ele alınıyor ve bu da bireylerin hak arayışını zayıflatıyor.

Türkiye’de sosyal yardımların adil ve kapsayıcı olup olmadığını anlamak için bütçe harcamalarının hak temelli bir perspektifle düzenlenip düzenlenmediğine bakmak gerekiyor.

Bütçeden pay alan grupların özgül ihtiyaçları hesaplanmalı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme yöntemleri benimsenmelidir. Ancak şeffaflık ve hesap verebilirlik olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

“Dezavantajlı” tanımı kapsayıcı değil”

Türkiye’de sosyal yardım bütçesi hangi kriterlere göre belirleniyor?

Sosyal yardımların dağıtımı, bireylerin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadan “dezavantajlı” başlığı altında homojenleştiriliyor.

Kadınlar, çocuklar, engelliler ve gaziler gibi gruplar aynı kategori altında toplanıyor ve bu da kapsayıcı bir politika geliştirilmesini engelliyor. Belirli sosyal yardım programları ile sınırlı kalan bütçe, risk altındaki grupların özgül ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalıyor.

Bu durum, kesişimsel politikaların eksikliğiyle açıklanabilir. Kadınların, çocukların ve güvencesiz bireylerin hayatına etkisi ölçülmeden hazırlanan bir bütçede adaletten söz edilemez. Şeffaflık için izleme-değerlendirme süreçlerinin ve Sayıştay raporlarının dikkate alınması gerekir. Aksi halde liyakatsizlik ve popülist söylemler, bütçe hazırlıklarını gölgede bırakır.

“Hak öznelerinin katılımı engellendi”

CHS ile birlikte TBMM’nin bütçe üzerindeki etkisinin azalması ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) ile birlikte yasamanın bütçe üzerindeki denetim gücü zayıfladı. Bütçe kararları artık siyasi iktidarın kontrolünde, hızlı ve yüzeysel görüşmelerle hayata geçiriliyor.

Yasama organı, hak öznesi grupların katılımcılığını sağlayamadan bütçeyi oyluyor ve bu süreçte muhalefetin önergeleri göz ardı ediliyor.

Bütçe, hak temelli bir anlayışla değil, siyasi tercihlere göre şekilleniyor. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ gruplar gibi kesimler bütçe süreçlerinden tamamen dışlanıyor. Bu durum, toplumsal ihtiyaçların yerine siyasi gündemlerin önceliklendirildiğini gösteriyor ve sosyal yardımların adaletsiz dağılımına neden oluyor.

“Merkezi bütçe yoksul kesimleri güçlendirmiyor”

Sosyal yardımların artması yoksulluğu çözer mi?

Sosyal yardımların artışı, yoksulluğun çözümü anlamına gelmez. İktidar, sosyal yardımları bir refah artışı olarak savunsa da, muhalefet bunu yoksulluğun bir itirafı olarak değerlendiriyor.

Merkezi bütçe, yoksul kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek yerine onları yardıma bağımlı hale getiriyor. Geçici olması gereken sosyal yardımlar, kalıcı bir bağımlılık rejimine dönüşüyor.

Yardımların sürdürülebilir bir çözüm sunabilmesi için sosyal yardım rejiminin tamamen değişmesi gerekiyor. Toplumsal ihtiyaçlara yönelik, kapsayıcı ve hak temelli politikalar geliştirilmeden yoksulluğun kalıcı olarak çözülmesi mümkün değil. Devletin sosyal yardımları, bireyleri güçlendirip bağımsızlaştıracak bir çerçeveye oturtması şarttır.

“Sosyal yardımlar hak temelli olmalı”

Yardımların hayırseverlik olarak algılanması neyi değiştiriyor?

Sosyal yardımların hak temelli bir yaklaşım yerine hayırseverlik veya sadaka olarak sunulması, bireylerin hak bilincini zayıflatıyor. Bu durum, sosyal devletin temel işlevini ortadan kaldırarak bireyleri yardım alıcısı konumuna itiyor. Ayrıca, toplumsal desteklerin bir lütuf gibi algılanması, imkanı olanların “verme” lüksüne dayanan bir anlayış yaratıyor.

Hak temelli bir sosyal yardım politikası için yasal düzenlemeler yapılmalı ve toplumsal bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Bireyler, sosyal yardımların hakları olduğunun bilincine varmalı ve kendi haklarını arayabilecek bir güçlenme sürecine dahil edilmelidir. Bu, toplumsal değişimin ve adaletin temeli olacaktır.

Bu tür bir bütçeleme, sosyal adaleti nasıl etkiler?

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadınların ve yoksul grupların ihtiyaçlarına odaklanan bir anlayışı temsil eder. Ancak Türkiye’de bu bütçeleme yöntemi benimsenmiyor. Kadın emeği, aile içinde tanımlanarak sınırlandırılıyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği her geçen gün derinleşiyor.

Sosyal yardımlar, kadınların toplumsal hayata katılımını güçlendirmediği gibi onları aile içinde bakım emeğine hapsediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bütçeleme, kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözeterek sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunabilir. Ancak bu anlayışın benimsenmesi için siyasi iradenin değişmesi gerekiyor.

“Devlet küçülüyor, aile kutsallaştırılıyor”

Sosyal yardımlar devletin sorumluluğu mu kalmalı?

Sosyal devlet, sosyal yardımların asli sorumluluğunu üstlenmelidir. Ancak Türkiye’de devlet bu sorumluluğu aileye devrederek neoliberal ve muhafazakâr politikalarla kadın emeğini sömürüyor. Aileye kutsallık atfedilerek, kamusal hizmetlerin yükü kadınların üzerine bırakılıyor.

Bu durum, kadınların ekonomik bağımsızlığını zayıflatıyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor. Devletin sosyal hizmet sunumunu bir hak olarak bireylere sağlaması ve sosyal yardımları bir araç olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Aksi halde, kadın emeği üzerinden kurulan bu sistem, toplumsal eşitsizliği kalıcı hale getirir.

“Hak temelli katılım gerekli”

Bütçe sürecine katılım nasıl sağlanabilir?

Bütçe süreçlerinde hak öznesi grupların, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin etkin katılımı sağlanmalıdır. TBMM’de görüşülen bütçelerin, ilgili grupların taleplerini içermesi ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermesi için bu katılım elzemdir.

Sosyal yardım yararlanıcılarının örgütlenmesi ve hak arama süreçlerine dahil olması, bütçe hazırlıklarının daha adil ve kapsayıcı olmasını sağlar. Sosyal yardımların hak niteliğinin tanınması, dava edilebilirlik gibi yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, toplumsal eşitliğe ve adalete giden somut adımlar olacaktır.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
toplumsal cinsiyet odaklı bütçeleme bütçe görüşeleri 2025 bütçe görüşmeleri Meclis Bütçe görüşmeleri Özlem Özmen
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Müjde Tozbey’den “38 kuruş” tepkisi: Kadınların sizin sadakanıza ihtiyacı yok
17 Aralık 2024
Müjde Tozbey’den “38 kuruş” tepkisi: Kadınların sizin sadakanıza ihtiyacı yok
KADINLARIN GÜNDEMİ
Engelli kadınlardan feminist harekete çağrı: Eylemlerde bize yer var mı?
16 Aralık 2024
Engelli kadınlardan feminist harekete çağrı: Eylemlerde bize yer var mı?
ZORLA BAKIRKÖY SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ
Dilek Ekmekçi: Adalete açım, bedenim açlığı hissetmiyor
12 Aralık 2024
Dilek Ekmekçi: Adalete açım, bedenim açlığı hissetmiyor
KADINLARIN GÜNDEMİ
Sizin bu dandik düzeninize boyun eğmeyeceğiz
8 Aralık 2024
Sizin bu dandik düzeninize boyun eğmeyeceğiz
Futbolun ötesinde: Kadınlar ve queerler dayanışmayı sahada yeniden inşa ediyor
7 Aralık 2024
Futbolun ötesinde: Kadınlar ve queerler dayanışmayı sahada yeniden inşa ediyor
Sayfa Başına Git