BirGün, Gürsel Tekin ve Müslim Sarı’ya 950 liralık tazminat davası açtı

BirGün gazetesi, CHP’nin İstanbul’daki rozet takma törenine ücret karşılığında kişilerin götürüldüğünü bildiren haberinin ardından gazeteyi hedef alan açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Gürsel Tekin ve Müslim Sarı’ya dava açtı.

Gazete, Tekin ve Sarı hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Tekin ve Sarı’dan 950’şer lira manevi tazminat talep etti.

Gazetenin avukatları, savcılığa verdikleri dilekçede iki ismin açıklamalarının hakaret ve iftira içerdiğini savundu.

Dava, BirGün muhabiri Ebru Çelik’in 25 Temmuz’da yayımlanan “Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı” başlıklı haberinin ardından geldi.

Haberde, CHP’nin İstanbul’daki rozet takma törenine katılan bazı kişilerin organizasyon şirketleri aracılığıyla ve kişi başı 950 lira karşılığında etkinliğe götürüldüğü ileri sürüldü. BirGün, haberdeki bilgileri somut kanıtlara dayandırdığını ve organizasyon şirketi sahiplerinin daha sonra bu bilgileri doğruladığını belirtti.

Tekin ve Sarı’nın açıklamaları

Gürsel Tekin, haberin ardından BirGün’ü “kirli medya” olarak nitelendirdi ve kendilerine “FETÖvari bir tuzak” kurulduğunu öne sürdü. Tekin, düzenlediği basın açıklamasında muhabir Ebru Çelik’i hedef alan ifadelerin yer aldığı bir ses kaydını da dinletti.

Müslim Sarı ise “Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz” dedi. Sarı, BirGün’ü “tetikçilik” yapmakla suçladı ve gazetenin “gazetecilik maskesi taktığını” söyledi.

BirGün’ün avukatları, bu sözlerin gazetenin ve muhabirin itibarını zedelediğini savunarak Tekin ve Sarı hakkında manevi tazminat davası açtı.

950 TL'lik talep CHP'nin figüranlara ödediği ücrete eş değer.

(HA)