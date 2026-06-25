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YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 12:21 25 Haziran 2026 12:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 12:26 25 Haziran 2026 12:26
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Kazım Koyuncu, ölümünün 21. yılında üç farklı noktada anılıyor

Artvin Hopaspor taraftar grubu “Denizin Asi Çocukları”, Kazım Koyuncu için bu yıl üç farklı noktada anma etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kazım Koyuncu, ölümünün 21. yılında üç farklı noktada anılıyor

“Hayatım boyunca Türkiye’deki sistemle mücadele ettim. Sonunda fark ettim ki sistemle kanser aynı şey.” Kazım Koyuncu

Sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 21. yılında memleketi Artvin’de ve çevresinde düzenlenecek etkinliklerle anılıyor.

25 Haziran 2005’te yaşamını yitiren sanatçı için bu yıl Hopa başta olmak üzere üç ayrı ilçede anma programları gerçekleştirilecek.

Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, 19 Haziran'da Harbiye'deki anma gecesinde Kazım Koyuncu’nun bıraktığı kültürel ve toplumsal etkiye dikkat çekerek, “Dağlarımıza, yaylalarımıza zarar verecek projelere karşı onunla birlikte mücadele etmek zorundayız. Derelerimizi satanlara karşı direnmek zorundayız. Onun gibi düşünen gençler yetiştirmek zorundayız” dedi.

Cihan ayrıca, Koyuncu’nun çocukluğunun geçtiği Hopa Pançol’daki okulun müzik okuluna dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalara değinerek, projenin hayata geçirilmesi için girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Üç ilçede anma programı

Artvin Hopaspor taraftar grubu “Denizin Asi Çocukları”, Kazım Koyuncu için bu yıl üç farklı noktada anma etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Programa göre etkinlikler:

  • 24 Haziran: Fındıklı
  • 28 Haziran: Kemalpaşa
  • 4 Temmuz: Hopa

“Devrimci bir duruşun temsilcisiydi”

Kazım Koyuncu, sanat yaşamı boyunca yalnızca müzik üretmedi; aynı zamanda ekoloji mücadelesi, kültürel kimlik ve toplumsal duyarlılık konularında da güçlü bir duruş sergiledi.

Kendisini en iyi anlatan sözlerinden biri ise şöyleydi:

“Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizliyim, ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim.”

Sanatçının “Devrimi düşlüyorsan ona göre yaşarsın” ve “Ne kadar eksik gidersek, hayatta yapacak o kadar çok şey bırakırız” sözleri de, yıllar sonra hâlâ anma etkinliklerinde sıkça hatırlatılıyor.

Kazım Koyuncu, müziğiyle olduğu kadar doğaya, insanlara ve yaşama dair bıraktığı güçlü mesajlarla Karadeniz kültüründe ve Türkiye’nin sanat hafızasında özel bir yer edinmeye devam ediyor.

Hopa’ya Kazım Koyuncu Müzik Okulu çağrısı: Kazım’ın umudunu büyütelim
HABER / İZLENİM
Hopa’ya Kazım Koyuncu Müzik Okulu çağrısı: Kazım’ın umudunu büyütelim
20 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kazım Koyuncu
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/haber/kazim-koyuncu-nun-sevenleri-28-haziran-da-abbasaga-parki-na-cagiriyor-209824
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/yazi/kazim-koyuncu-sarkilarla-gectin-aramizdan-202404
BÜLENT AYDIN YAZDI
Kazım Koyuncu Olmak...
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/yazi/kazim-koyuncu-olmak-122966
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