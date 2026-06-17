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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 14:25 17 Haziran 2026 14:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 17:50 17 Haziran 2026 17:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Kazım Koyuncu, Harbiye’de anılacak

Gecede Şevval Sam, Aydoğan Topal, Niyazi Koyuncu, Erdal Güney, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu ve Hopa Kent Orkestrası sahne alacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kazım Koyuncu, Harbiye’de anılacak

Karadeniz müziğinin “Şair Ceketli Çocuk” lakabıyla anılan sanatçısı Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında “Kazım’a Şarkılar Söylüyoruz” adlı özel bir konserle anılıyor.

19 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek konserde, Koyuncu’nun eserleri farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat bulacak.

Gecede Şevval Sam, Aydoğan Topal, Niyazi Koyuncu, Erdal Güney, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu ve Hopa Kent Orkestrası sahne alacak. 

Gecenin sunuculuğunu ise Seda Türkmen ve Berkay Ateş üstlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) prodüksiyonuyla düzenlenen etkinliğin ücretsiz biletleri Biletix üzerinden temin edilebiliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kazım Koyuncu Şevval Sam Berkay Ateş Yasemin Göksu
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