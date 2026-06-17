TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 17.06.2026 14:49 17 Hezîran 2026 14:49
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.06.2026 14:51 17 Hezîran 2026 14:51
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Kazim Koyuncu dê di 19ê Hezîranê de li Harbiyeyê bê bîranîn

Di şeva bîranînê de hunermendên wekî Şevval Sam, Aydogan Topal, Niyazi Koyuncu, Erdal Guney, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Peradi Ensemble, Selçuk Balci, İlknur Yakupoglu, Yasemin Goksu, Erdogan Emir, Erdal Bayrakoglu û Orkestraya Bajarê Hopayê dê derkevin ser dikê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Kazim Koyuncu dê di 19ê Hezîranê de li Harbiyeyê bê bîranîn

Hunermendê muzîka Deryaya Reş Kazim Koyuncu di 21em salvegera wefata xwe de, bi konsereke taybet a bi navê “Em ji bo Kazim stranan dibêjin” tê bîranîn. 

Konser dê di 19ê Hezîranê de li “Açik Tiyatroya Cemil Topuzlu ya Harbiye”yê bê lidarxistin.

Di şeva bîranînê de hunermendên wekî Şevval Sam, Aydogan Topal, Niyazi Koyuncu, Erdal Guney, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Peradi Ensemble, Selçuk Balci, İlknur Yakupoglu, Yasemin Goksu, Erdogan Emir, Erdal Bayrakoglu û Orkestraya Bajarê Hopayê dê derkevin ser dikê û berhemên Koyuncu şîrove bikin.

"Pêşkêşvaniya şevê dê ji aliyê Seda Turkmen û Berkay Ateş ve bê kirin. 

Bilêtên belaş ên vê çalakiyê ku bi produksiyona Serokatiya Daîreya Çand, Huner û Karên Civakî ya Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (Kultûra ÎBBê) tê amadekirin, li ser Biletixê dikare bê bi dest xistin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Kazım Koyuncu harbiye konser
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê