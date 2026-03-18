Karayılan: Süreç yeni bir aşamaya girdi, önümüzdeki aylar tarihi olacak

HPG Komutanı Murat Karayılan’ın ANF’ye verdiği kapsamlı röportaj, Kürt sorununun çözümüne dair yürütülen sürecin yeni ve kritik bir aşamaya geçtiğini ortaya koyuyor.

Karayılan, hem bölgesel gelişmeler hem de siyasi dinamikler açısından tarihsel bir döneme girildiğini vurgularken, önümüzdeki ayların belirleyici olacağına dikkat çekti.

“Tarihi gelişmelere gebe bir dönem”

Karayılan, sürecin ciddiyetine vurgu yaparak bunun sıradan bir politik süreç olmadığını şu sözlerle anlattı:

“Önümüzdeki aylar tarihi gelişmelere gebedir. Bu sürecin doğru okunması ve buna göre yaklaşılması gerekir. Eğer doğru okunmaz ve örgütlü bir şekilde karşılanmazsa, halklarımız açısından ciddi zararlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle herkesin bu dönemi ciddiyetle ele alması gerekir. Özellikle bazı parçalarda bu bilinç oluşmuş durumdadır ve bunun genelleşmesi önemlidir.”

Bu ifadeler, sürecin yalnızca siyasi aktörler açısından değil, toplumsal düzeyde de belirleyici bir sınav olacağına işaret ediyor.

Newroz ve mücadele hattı

Newroz’un tarihsel ve politik anlamına geniş yer veren Karayılan, Abdullah Öcalan’ın değerlendirmeleriyle birlikte bu günün yeni bir anlam kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Newroz Bayramı mücadelemiz ile birlikte yeni bir düzeye ulaşmış bulunuyor. Önder Apo’nun halkımızın tarihine ilişkin yaptığı değerlendirmeler, Newroz’a çok daha derin bir anlam kazandırdı. Bu temelde geliştirilen değerlendirmeler bizim için yeni bir gün ve yeni bir çıkış olmuştur. Mazlum Doğan’ın Amed Zindanı’nda gerçekleştirdiği eylem bu açıdan tarihi bir çıkıştır. Yine Zekiye Alkan ve Rahşan Demirel gibi yoldaşların eylemleri bu ateşi büyütmüştür.”

Devamında Newroz’un sembolik anlamını şu sözlerle vurguladı:

“Newroz ateşi müjde, zafer ve başarı ateşidir. Bu ateşin ruhuyla mutlaka sonuç alacağız. Şehitlerimizin ortaya koyduğu mücadele çizgisi bizim için esastır. Bu çizgide yürümeye devam edeceğiz. Onların anıları önünde bir kez daha söz veriyoruz.”

Yaşamını yitirenler: “Anıları unutulamaz”

Karayılan, yaşamını yitiren isimlere ilişkin değerlendirmesinde özellikle Salih Muslim için şu ifadeleri kullandı:

“Salih Muslim’i uzun bir zamandır tanıyorum. Önemli olan kişinin kararlı ve tereddütsüz bir şekilde katılmasıdır. Önderliğin düşünce ve fikirlerinde derinleşmek ve buna göre rol üstlenmek esastır. Salih Muslim bu açıdan büyük bir örnektir. Birlikte birçok çalışma yürüttük ve önemli katkılar sundu. Salih Muslim gibi kahraman arkadaşların anıları unutulamaz.”

Selim Sadak için ise şunları söyledi:

“Selim Sadak arkadaş yaşamını yurtseverlikle geçirmiş bir insandı. Uzun yıllar zindanda kaldı ve hiçbir şekilde geri adım atmadı. Siyasete girdikten sonra da halk içinde önemli bir yer edindi. Kendisiyle birçok tartışma yürüttük ve birlikte çalışmalar yaptık. Bu nedenle onun anısı da mücadelemizde yaşayacaktır.”

Demokratik ulus vurgusu

Karayılan, “demokratik ulus” yaklaşımını stratejik bir hat olarak tanımlarken dar milliyetçiliğe karşı açık bir eleştiri getirdi:

“Dar milliyetçi yaklaşımlar Kürt halkının rol ve misyonunu daraltıyor. Bu yaklaşım Kürt halkını yalnızlaştırır ve güçten düşürür. Oysa Kürt halkının tarihsel rolü çok daha geniştir. Bu nedenle demokratik ulus perspektifi temel alınmalıdır. Bu yaklaşım halkların birliğini esas alır ve daha güçlü bir zemin yaratır.”

Bu yaklaşımın neden hedef alındığını ise şöyle açıkladı:

“Onlar Kürtleri her zaman dar bir çerçevede tutmak istiyor. Bu nedenle en fazla demokratik ulus siyasetinden korkuyorlar. Çünkü bu siyaset halkları bir araya getiriyor. Bu da mevcut sistem açısından ciddi bir tehdittir. Bu nedenle bu siyasete karşı özel bir yönelim vardır.”

Kürt birliği: “Olmazsa olmaz”

Karayılan, Kürtler arası birliğin stratejik önemini şu sözlerle ifade etti:

“Biz Kürtlerin demokratik birliğini stratejik bir konu olarak ele alıyoruz. Bu bir propaganda meselesi değildir. Açıkça söylüyoruz ki bu olmazsa olmazdır. Kürt halkının çıkarları bunu gerektiriyor. Farklı görüşler olabilir, bu doğaldır. Ancak ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda ortak bir duruş sergilenmelidir.”

Halkın bu konuda siyasetin önüne geçtiğini de vurguladı:

“Bugün halkımız birçok yerde birlik talebini açıkça dile getiriyor. Bu çok önemli bir gelişmedir. Siyasetin bu çağrıya cevap vermesi gerekir. Aksi halde ciddi bir kopukluk yaşanır. Bu nedenle herkes sorumluluk almalıdır.”

Bölgesel savaş ve uyarı

Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Karayılan şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bölgemiz kaynamaktadır. Devam eden savaş sıradan bir savaş değildir. Bu savaşın amacı bölgeyi yeniden dizayn etmektir. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bu süreçte Kürtlerin de ulusal çıkarları temelinde hareket etmesi gerekir. Aksi halde ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir.”

Silahsızlanma süreci ve “ikinci aşama”

Karayılan, sürecin geldiği aşamayı şöyle anlattı:

“Önder Apo’nun başlattığı süreç çok önemli bir hamledir. Bu hamlenin önemi zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Gelinen aşamada artık ikinci aşamaya geçilmiş durumdadır. Bu aşama daha çok yasal ve siyasi adımları kapsamaktadır. Devletin bu noktada adım atması gerekmektedir. Önümüzdeki süreç bu açıdan belirleyici olacaktır.”

Çözüm için temel şartlar

Karayılan, çözümün temel koşullarını net bir şekilde ortaya koyarak şunları söyledi:

“Önder Apo bu sürecin mimarıdır. Onun özgürlük sorunu çözülmeden bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Bu yalnızca siyasi bir talep değil, aynı zamanda toplumsal ve tarihi bir gerekliliktir. Aynı şekilde Kürtlerin yasal statüye kavuşması gerekir. Bunlar gerçekleşmeden kalıcı bir çözümden söz edilemez. Sadece silahsızlanma temelinde bir yaklaşım yeterli olmayacaktır.”

“Seçeneksiz değiliz”

Sürecin tek yönlü ilerlemediğini vurgulayan Karayılan şöyle dedi:

“Biz çözümden yanayız ve bunun gelişmesini istiyoruz. Ancak herkes şunu bilmelidir ki biz seçeneksiz değiliz. Farklı seçeneklerimiz ve alternatiflerimiz vardır. Eğer çözüm gelişirse buna hazırız. Ama çözümsüzlük gelişirse ona göre de hazırlığımız vardır. Bu nedenle herkesin süreci doğru değerlendirmesi gerekir.”

Karayılan’ın ANF’ye verdiği röportaj, hem çözüm ihtimalini hem de olası riskleri aynı anda barındıran bir sürece işaret ediyor. Sürecin başarısı; atılacak siyasi adımlar, Kürtler arası birlik düzeyi ve bölgesel gelişmelerin seyrine bağlı olacak.

(EMK)