HABER
Yayın Tarihi: 1 Aralık 2025 22:33
 Son Güncelleme: 1 Aralık 2025 23:31
2 dk Okuma

"PKK Öcalan serbest bırakılana kadar başka adım atmayacak"

Qandil'de konuşlu PKK sorumlusu Amed Malazgirt, AFP'ye verdiği demeçte hareketin Öcalan tutuklu kaldıkça yeni adım atmayacağını söyledi. Ekim 2024'te görüşmelerin açığa vurulmasından bu yana PKK kendisini feshetmiş, silah bırakmış ve ülkedeki güçlerini dışarı çıkarmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"PKK Öcalan serbest bırakılana kadar başka adım atmayacak"
Amed Malazgirt/Fotoğraf: ANF

Kuzay Irak'ta Qandil'de Fransa kamu yayıncısı AFP'ye demeç veren PKK sorumlularından  Amed Malazgirt PKK kurucusu Abdullah Öcalan tutuklu kaldığı sürece Türkiye ile dolaylı görüşmelerde başka adım atılmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Öcalan, PKK ve devlet yetkilileri arasındaki görüşmelerin açığa vurulmasından bu yana, PKK kendisini feshetmiş, silahlı mücadeleyi kategorik olarak sona erdirmiş, ülkedeki güçlerini yurt dışına çıkarmış ve Kuzey Irak'ta, başta Zap olmak üzere konuşlu TSK birlikleri ile  çatışma olasılığı bulunan mevzilerden çekilmişti.

Amed Malazgirt: "Lider Apo'nun atacağı tüm adımlar atıldı"

AFP, PKK yetkilisi Malazgirt'in  Qandil'de bir sığınakta muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Lider Apo'nun attığı tüm adımlar atıldı... başka bir adım atılmayacak" dediğini haber verdi.

"Bundan böyle Türk devletini bekleyeceğiz, adım atma sırası onlarda" diyen Malazgirt, habere göre iki talepleri olduğunu dile getirdi:

"Birincisi, Lider Apo'nun özgürlüğü... bu olmadan süreç başarılı olamaz. İkincisi, Türkiye'de Kürt halkının anayasal ve resmi olarak tanınmasıdır."

AFP, kadın komutan Serda Mazlum Gabar'ın da, "Liderlik içeride olduğu sürece Kürt halkı özgür olamaz. Biz de gerillalar olarak kendimizi özgür hissedemeyiz, özgürlüğe giden yolumuz, liderimizin özgürlüğünden geçer," dediğini aktardı.

"Türk devletine karşı silah kullanmamaya kararlıyız"

AFP'nin haberine egöre, Malazgirt cumartesi günü AFP'ye verdiği demeçte, "Türk devletine karşı silah kullanmamaya kararlı" olduklarını da yineledi. Malazgirt, TBMM'de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kurulmasını "olumlu bir adım" olarak değerlendirdi. "Ancak bu yapılması gereken tek şey değildi." dedi. Komisyonu yakından takip ettiklerini belirtti.

AFP, Serda Mazlum Gabar'ın ayrıca "Ancak gerilla aynı zamanda özgür yaşamın, özgür insanın, özgür kadının prototipidir," dediğini, "dolayısıyla mücadeleyi farklı yöntemlerle sürdürebiliriz, ancak gerilla bitmez." diye konuştuğunu aktardı.

(AEK)

