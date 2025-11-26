ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Kasım 2025 20:48
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2025 21:55
2 dk Okuma

MGK KASIM TOPLANTISI

MGK, kendisini fesheden PKK'yi "tehdit" olarak değerlendirmeyi sürdürdü

Millî Güvenlik Kurulu, 26 Kasım'da Beştepe'de Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK Genel Sekreterliği toplantı sonuçlarını 7 maddelik bir bildiriyle resmi sitesinden yayımladı. MGK, Cumhur İttifakı'nın tersine söylemlerine karşın "süreci" bir antiterör pratiği olarak ele amaya devam etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

MGK, kendisini fesheden PKK'yi "tehdit" olarak değerlendirmeyi sürdürdü
MGK'nin 2025'teki son toplantısı/Fotoğraf: AA

MGK Genel Sekterliğinin sitesinden yayımlanan bildiri metni şöyle:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

2. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile millî birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır.

3. Komşumuz Suriye’nin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelerek hak ettiği uluslararası konuma erişme ve bölgesel istikrara katkı sunma hususunda kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; Türkiye’nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtilmiştir.

4. Gazze’de sağlanan ve ülkemizin de mimarları arasında yer aldığı ateşkesin bölgedeki soykırımın durdurulması için hayati önem arz ettiği belirtilmiş; bununla birlikte, ateşkesi ihlal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Türkiye’nin, ateşkesin tesisinde olduğu gibi müteakip süreçte de Gazze’de barış ve istikrarın teminatı olacak mekanizmalarda sorumluluk üstlenmeye ve Gazze’nin ayağa kaldırılması gayretlerine katkı vermeye hazır olduğu ifade edilmiştir.

5. Sudan’da yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş; ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimiz teyit edilerek, masum sivillerin maruz kaldığı katliamların bir an evvel durdurulmasına ve ülkedeki çatışmaların sona ermesine matuf adımların atılması için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörlere iş birliği içerisinde harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

6. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durum değerlendirilmiş, savaşın tırmanması riskine işaret eden gelişmeler karşısında diplomatik çözüm arayışlarının önemi vurgulanmış; Türkiye’nin kalıcı ve adil barışın tesisi için uluslararası ortaklarıyla birlikte çabalarını sürdüreceği kaydedilmiştir.

7. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış sürecinde son dönemde kaydedilen müspet gelişmeler muvacehesinde ikili ve bölgesel iş birliği imkânları ele alinmiş; güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi ile kalkınmanın sağlanmasına yönelik irademiz teyit edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
mgk bildirisi erdoğan süreç
ilgili haberler
MGK "süreci" yok saymayı sürdürüyor
1 Ekim 2025
/haber/mgk-sureci-yok-saymayi-surduruyor-312096
MGK'DE BAŞKA HAVA
MGK PKK'nin "silah bırakması"nı görmedi; "Milli birlik ve bekamıza yönelik tehdit" dedi
30 Temmuz 2025
/haber/mgk-pkk-nin-silah-birakmasi-ni-gormedi-milli-birlik-ve-bekamiza-yonelik-tehdit-dedi-309984
VEKALET İLİŞKİLERİ PERDE GERİSİNE ÇEKİLİYOR
MGK, SMO ve HTŞ'nin tüm dünyanın gündemindeki Halep ve Hama saldırılarını görmezden geldi
5 Aralık 2024
/haber/mgk-smo-ve-hts-nin-tum-dunyanin-gundemindeki-halep-ve-hama-saldirilarini-gormezden-geldi-302448
MGK BİLDİRİSİ: BİR ADIM GERİ
MGK, Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "iki devlet" ve Şam'la "normalleşme" söylemlerini yinelemedi
26 Temmuz 2024
/haber/mgk-erdogan-in-kibris-ta-iki-devlet-ve-sam-la-normallesme-soylemlerini-yinelemedi-297882
"YAPAY ZEKÂ" GÜVENLİK GÜNDEMİNDE
MGK bildirisi Kürt Sorunu'nda olası "oldu bittilere" dikkat çekti
28 Mayıs 2024
/haber/mgk-bildirisi-kurt-sorunu-nda-olasi-oldu-bittilere-dikkat-cekti-295867
