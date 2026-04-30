KADIN
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 11:52 30 Nisan 2026 11:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 11:58 30 Nisan 2026 11:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Kadınlar Birlikte Güçlü'den 2 Mayıs'ta insan zincirine çağrı

Kadınlar insan zinciri oluşturmak için saat 17.00’de Taksim Tünel’de bir araya gelecek.

BİA Haber Merkezi

Kadınlar Birlikte Güçlü'den 2 Mayıs'ta insan zincirine çağrı
Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü üyeleri, şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekmek ve faillerin ortaya çıkarılması talebiyle 2 Mayıs Cumartesi günü bir eylem düzenleyecek.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan çağrıda, şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların isimleri de yer aldı.

Kadınlar insan zinciri oluşturmak için saat 17.00’de Taksim Tünel’de bir araya gelecek. Kadınlar, Tünel’den Eminönü’ne kadar insan zinciri oluşturarak yürüyecek.

Çağrıda, yetkililere yönelik eleştiriler de yer aldı. Açıklamada, “Şiddeti önlemesi gerekenler kadınları öldürüyor, üstünü örtüyor!” denildi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Mart 2026’da en az 32 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, Mart’ta en az 37 kadını yaraladıen az 11 kız ve oğlanı istismar etti, 28 kadını taciz etti. Erkekler, 19 kadını seks işçiliğine zorladı.

Mart’ta 58 kadının ve 14 çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
şüpheli kadın cinayetleri şüpheli kadın ölümleri Nadira Kadirova Gülistan Doku İlayda Zorlu eylemleri
