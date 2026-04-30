Kadınlar Birlikte Güçlü'den 2 Mayıs'ta insan zincirine çağrı

İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü üyeleri, şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekmek ve faillerin ortaya çıkarılması talebiyle 2 Mayıs Cumartesi günü bir eylem düzenleyecek.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan çağrıda, şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların isimleri de yer aldı.

Kadınlar insan zinciri oluşturmak için saat 17.00’de Taksim Tünel’de bir araya gelecek. Kadınlar, Tünel’den Eminönü’ne kadar insan zinciri oluşturarak yürüyecek.

Çağrıda, yetkililere yönelik eleştiriler de yer aldı. Açıklamada, “Şiddeti önlemesi gerekenler kadınları öldürüyor, üstünü örtüyor!” denildi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Mart 2026’da en az 32 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, Mart’ta en az 37 kadını yaraladı, en az 11 kız ve oğlanı istismar etti, 28 kadını taciz etti. Erkekler, 19 kadını seks işçiliğine zorladı.

Mart’ta 58 kadının ve 14 çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.