İlayda Zorlu’nun arkadaşlarına şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusu

Üniversite öğrencileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi İlayda Zorlu’nun şüpheli ölümünü dün (19 Nisan) Ankara'da ve İstanbul'da protesto etti.

Daha önce 8 Mart Kadınlar Günü eylemlerine katıldığı için polis ailesinin evini arayıp hedef göstermişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra Zorlu Hatay’da ailesinin evinde polis babasının beylik tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da düzenlenen protestoda polis, 79 kişiyi gözaltına alırken işkence uyguladı.

Sendika.org’un haberine göre, polis ifadeler alınırken işkence beyanlarını tutanaklara geçmeyi reddettiği gibi kendi tutanağında da gözaltına aldıkları kişilerin kendi kendilerini yaraladıkları şeklinde ifadelere yer verdi. Avukatların müvekkilleriyle görüşmeleri engellendi.

Bu işkence ve savunma hakkı gaspının peşini bırakmayacağız diyen avukatlar, dünkü eylemlerde ağır şiddet gören B.D. ve A.N.K. adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Polisler hakkında “işkence”, “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma”, “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” nedeniyle suç duyurusunda bulunan avukatlar yaşananları şöyle özetledi:

“Müvekkiller B.D. ve A.N.K., 19 Nisan 2026 tarihinde Kadıköy Süreyya Operası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldığı esnada kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemi sırasında ve sonrasında müvekkile yönelik ağır fiziksel şiddet uygulanmıştır.

20 Nisan 2026 tarihinde müdafileri olarak Vatan Emniyet TEM Şube avukat görüş odasında müvekkil ile yaptığımız görüşmede ve tuttuğumuz tutanakta sabit olduğu üzere; müvekkilin alın bölgesinde parmak uzunluğunda morluk, el ve kollarında darbeye bağlı morluklar ile tırnak izleri, boyun, omuz ve dirsek arasında bölgesinde lif zedelenmesi ve bacaklarında darbeye bağlı morluklar tespit edilmiştir. Müvekkil, bu yaralanmaların eylem esnasında saat 17.00 sularında … bir polis memuru tarafından yüzüne yumruk atılması ve sonrasında başka polislerin eşlik etmesi ile devam eden darp neticesinde oluştuğunu beyan etmiştir.

Bununla birlikte, müvekkilin durumunu takip etmek üzere 19 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden avukat meslektaşlarımıza, kolluk tarafından müvekkilin gözaltı aracının içerisinde kendi kafasını cama vurduğunu iddia eden, gerçeğe aykırı bir tutanak sunulmuştur.”

