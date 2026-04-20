İlayda Zorlu protestoları: İşkence beyanları tutanaklara geçmiyor

Üniversite öğrencileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi İlayda Zorlu’nun şüpheli ölümünü Ankara'da ve İstanbul'da protesto etti.

Daha önce 8 Mart Kadınlar Günü eylemlerine katıldığı için polis ailesinin evini arayıp hedef gösterdi. Bu olaydan kısa bir süre sonra Zorlu Hatay’da ailesinin evinde polis babasının beylik tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Eylem, Öğrenci Kolektifleri'nin çağrısıyla Ankra, İzmir ve İstanbul’da eylem yapıldı.

Ankara

Ankara’da Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler, "Siz İlayda'nın ailesini aradığınızı inkar edebilir misiniz? Biz kadınlar ölmesin dedik, yoksul mahallelerde çocuklara eğitim verdik, karanlığınıza direndik. Biz hiçbir şeyi inkar etmiyoruz" diye seslendi. Eyleme polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İlayda’nın katilleri arkadaşlarına barikat kuranlardır!



İlayda'nın sıra arkadaşları olarak Ankara'da ölümünün hesabını sormak için bir araya geldik.



İlayda'yı ailesine hedef gösteren polis, bizi ablukayla bastırabileceğini sanıyor.



📣İlayda Zorlu isyanımızdır! pic.twitter.com/ZMfY5MVn41 — Öğrenci Faaliyeti (@faaliyet33) April 19, 2026

Ankara’da İlayda Zorlu için yapılan eylemde gözaltına alınan 9 üniversiteliden 5’i serbest bırakıldı.

İstanbul

Süreyya Operası önünde toplanan öğrencileri polis önce ablukaya aldı, Kadıköy Rıhtımı'na yürümek isteyen öğrencilere sonra müdahale etti. Öğrenciler, ablukayı kırmak için harekete geçince, polis Halkevleri Genel Başkanı Evrim Çakır'ın da bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de eylemde 79 kişi gözaltına alındığını açıkladı.

📍İstanbul, Süreyya Operası



Okullarda çocukları koruyamayan, işçilerin tüm haklarına çöken holdinglere abluka kuramayan, kadın cinayetlerini engelleyemeyen, iş cinayetlerine gözünü kapıyan, üstüne üstlük mücadele eden gençleri ailelerine şikayet ederek öldürten polisin gözümüzde…

“Polis, işkence beyanları tutanaklara geçmiyor”

ÇHD İstanbul Şubesi X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Polis tarafından ailesine karşı kriminalize edilerek ölüme sürüklenen İlayda için Kadıköy'de yapılmak istenen basın açıklamasında 79 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilecekleri söylendi.

Kolluk, darp edilerek gözaltına alınan ve saatlerce ters kelepçeyle bekletilen müvekkillerimizin ve avukatların işkenceye ilişkin beyanlarını ifade tutanağına geçirmiyor, tutanaktaki sorulara yanıtları ise değiştirerek yazıyor. İşkenceyi gizlemenize,aklamanıza izin vermeyeceğiz! Polis gözaltındaki gençlerin ifadelerini ve avukat beyanlarını ısrarla değiştirerek yazıyor; işkence beyanı hiçbir surette zapta geçirilmiyor. Olay tutanağında "başını otobüs camına vurduğu", "kendini yere attığı" iddia edilen gençler var ve avukatlarıyla hâlâ görüştürülmüyorlar!”

Polis gözaltındaki gençlerin ifadelerini ve avukat beyanlarını ısrarla değiştirerek yazıyor; işkence beyanı hiçbir surette zapta geçirilmiyor. Olay tutanağında "başını otobüs camına vurduğu", "kendini yere attığı" iddia edilen gençler var ve avukatlarıyla hâlâ görüştürülmüyorlar!

İzmir

İzmir'de de öğrenciler İlayda Zorlu için sokaktaydı.

Ne olmuştu?

17 Nisan'da ölüm haberi üniversiteli kadın örgütlerince paylaşılan ve yerel kamuoyuna "intihar" olarak yansıyan İlayda Zorlu'nun ölümü üzerine, Öğrenci Kolektifleri açıklama yaptı. Zorlu'nun üniversite ve kadın eylemlerine katıldığı gerekçesiyle polisin ailesini aradığı, bunun üzerine ailesinin onu tehdit ettiği iddia edildi.

Öğrenci Kolektifleri şu açıklamayı yaptı: “Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi sıra arkadaşımız İlayda Zorlu intihar etmedi, devlet eliyle katledildi. Dün arkadaşımız İlayda Zorlu aile evinde katledildi. Üzgünüz, öfkeliyiz. Arkadaşımızın hayattan koparılması yerel basına intihar olarak geçti. Ancak arkasında bambaşka bir gerçek var."

(EMK)