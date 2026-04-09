Komedyen Kadınlar İnisiyatifi: Komedyen Tuba Ulu serbest bırakılsın

Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan ile ilgili yaptığı şaka nedeniyle "tarihi milli ve manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ulu'nun gösterisinde Kanuni'nin Hürrem Sultan ile evlenmesini konu alan şakasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu komedyenin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, Ulu'nun sosyal medyada yayımlanan videosunda alenen müstehcen ifadeler kullandığını belirterek, bu sözlerin "tarihi milli manevi değerlere hakaret" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen T.U. isimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır" denildi.

"Mizah suç değildir"

Komedyen Kadınlar İnisiyatifi, Ulu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. "Mizah Susturulamaz!" başlıklı şu açıklamayı yaptı:

"Komedyen Tuba Ulu'yu serbest bırakın! Komedyen Tuba Ulu'nun bir şakasıyla sosyal medyada belli hesapların hedef göstermesi üzerine "tarihi, milli ve manevi değerleri aşağılamak" suçuyla gözaltına alındığını üzüntüyle öğrendik.

Son yıllarda komedyenlerin şakalarıyla hedef gösterilerek gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Mizah, doğası gereği eleştireldir, özgürdür ve toplumun aynasıdır. Bir komedyenin sahnedeki ifadeleri veya mizahi paylaşımları nedeniyle yargısal süreçlere konu edilmesi, sadece ifade özgürlüğüne değil, sanatın ve hayatın neşesine de vurulmuş bir darbedir.

Kadınların sesini her alanda yükseltmeye çalıştığı bu dönemde, sahnede var olma mücadelesi veren bir kadının mizahı yüzünden susturulmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Tuba Ulu’nun yanındayız ve sürecin takipçisiyiz. Mizah suç değildir, Tuba Ulu yalnız değildir!"

