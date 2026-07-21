'Kadın sünneti' reklamı yapan erkek doktor hakkında disiplin soruşturması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, sosyal medya üzerinden "kadın sünneti" (genital mutilasyon) uyguladığını belirterek bunun reklamını yapan bir doktor hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

TTB Kadın'ın X hesabından paylaşılan açıklamada, uygulamanın tıp etiği ve insan haklarıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada, uygulamanın tıbbi bir gereklilik taşımadığı ifade edildi:

Kadın sünneti (genital mutilasyon); kadınların ve kız çocuklarının beden bütünlüğünü, sağlığını ve temel insan haklarını ihlal eden, hiçbir tıbbi gerekliliği ve bilimsel dayanağı bulunmayan ağır bir şiddet biçimidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası sağlık ve insan hakları kuruluşları tarafından kesin biçimde reddedilen bu uygulamanın hekimlik mesleğiyle bağdaşması mümkün değildir.

Söz konusu doktor hakkında Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası'nın disiplin soruşturması başlattığını belirten TTB Kadın, "Kadınların bedenine yönelik her türlü şiddetin ve hak ihlalinin karşısında olduğumuzu; tıp etiğini, bilimsel ilkeleri ve insan haklarını savunma sorumluluğumuz gereği bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

Kadın genital mutilasyonu (kadın sünneti) hakkında

Kadınların dış genital organlarının tıbbi bir gerekçe olmaksızın kısmen veya tamamen kesilmesi ya da zarar verilmesiyle yapılan, beden bütünlüğünü ve insan haklarını ağır şekilde ihlal eden tehlikeli bir uygulama.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre bugün dünyada bu uygulamaya maruz kalmış 230 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu yaşıyor.

Coğrafi olarak en yaygın görüldüğü yerler Afrika (Somali, Mısır, Sudan, Gine, Cibuti, Mali, Etiyopya), Orta Doğu (Irak, Yemen) ve Güneydoğu Asya (Endonezya, Malezya) ülkeleridir.

Kültürel, geleneksel veya dini birtakım yanlış inanışlar gerekçe gösterilerek uygulanan bu işlem; şiddetli kanama, enfeksiyon, kısırlık, psikolojik travmalar ve hatta doğum komplikasyonları sonucu ölüm gibi telafisi imkansız sağlık sorunlarına yol açıyor.