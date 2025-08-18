ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 10:02
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 12:01
2 dk Okuma

Kadın genital mutilasyonuna karşı uluslararası çağrı: Yasağı derhal uygulayın

Dünya genelinde başlatılan imza kampanyasında, “ECOWAS Adalet Divanı’nın kararını derhal uygulayın, 2025 Çocuk Hakları Yasası’nı gözden geçirin ve kız çocuklarını bu uygulamadan koruyun” mesajı veriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kadın genital mutilasyonuna karşı uluslararası çağrı: Yasağı derhal uygulayın
Fotoğraf: avaaz.org

Sierra Leone’de kadın genital mutilasyonu (KGM) mağduru Kadijatu Allieu’nun açtığı dava, Batı Afrika ülkelerinde tarihi bir kararla sonuçlandı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı, kadın sünnetinin işkence niteliği taşıdığına ve Sierra Leone’nin bu uygulamayı yasaklaması gerektiğine hükmetti.

Allieu, kaçırılarak elleri ve gözleri bağlandıktan sonra cinsel organı jiletle kesilen ve günlerce kanlar içinde bırakılan bir saldırıdan sağ kurtuldu. Yaşadıklarını mahkemeye taşıyan Allieu, kararla birlikte kadın genital mutilasyonuna karşı önemli bir emsal oluşturdu.

Kararın ardından Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun yasağı desteklediği ancak parlamentonun direnç gösterdiği belirtiliyor. Yasağın yürürlüğe girip girmeyeceği, Bio’nun siyasi kararlılığına bağlı olacak.

Uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulan kararın ardından çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, Sierra Leone yönetimine çağrıda bulunarak KGM’in tamamen yasaklanmasını talep ediyor. Dünya genelinde başlatılan imza kampanyasında, “ECOWAS Adalet Divanı’nın kararını derhal uygulayın, 2025 Çocuk Hakları Yasası’nı gözden geçirin ve kız çocuklarını bu uygulamadan koruyun” mesajı veriliyor.

Şimdiye kadar farklı ülkelerden binlerce kişi kampanyaya destek verdi.

İmza kampanyasına şimdiye kadar dünyanın farklı ülkelerden binlerce kişi destek verdi. Kampanyaya buradan destek verebilir, siz de kadın genital mutilasyonununa karşı imza atabilirsiniz.

Rugiatu Neneh Turay, kadın genital mutilasyonuna karşı savaşını anlattı: Geri adım yok
Rugiatu Neneh Turay, kadın genital mutilasyonuna karşı savaşını anlattı: Geri adım yok
18 Eylül 2024

Kadın genital mutilasyonuna farklı yöntemlerle yapılıyor. Klitoris ya da vajina bölgesinin delinmesi, kazınması ve oyulması gibi zararlı işlemlerin tamamı kadın sünnetine giriyor. Yaygın olan türleri:

Klitoridektomi: Klitoris ve etrafındaki derinin tamamının ya da bir kısmının alınması.

Eksizyon: Klitorisin bir kısmı ya da tamamı ile labia minörün çıkarılması.

İnfibülasyon: Hem labia minör hem labia majörün kesilmesi, yapılarının değiştirilmesi ya da dikilerek kapatılması.

(EMK)

kadın sünneti kadın genital mutilasyonu
ilgili haberler
8 MART'TA DÜNYADAN HABERLER
İrlanda'da kadın eşitliği için referandum, Afrika'da kadın sünnetiyle mücadele, Afganistan'da Mor Cumartesiler
8 Mart 2024
/haber/irlanda-da-kadin-esitligi-icin-referandum-afrika-da-kadin-sunnetiyle-mucadele-afganistan-da-mor-cumartesiler-292887
Sudan’da “Kadın Sünneti” Yasaklandı
2 Mayıs 2020
/haber/sudan-da-kadin-sunneti-yasaklandi-223718
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Kadın Sünneti: "68 Milyon Kız Çocuğu Risk Altında"
6 Şubat 2019
/haber/kadin-sunneti-68-milyon-kiz-cocugu-risk-altinda-205238
ÖZGÜN ÜNVER'DEN
"Çöl Çiçeği" ve Kadın Sünneti
13 Nisan 2010
/yazi/col-cicegi-ve-kadin-sunneti-121296
Kadın Sünnetine Son Verin!
10 Şubat 2009
/haber/kadin-sunnetine-son-verin-112461
Kadın Sünnetine Karşı Uluslararası Gün
"Kadın Sünneti Dünyadan Silinmeli"
8 Şubat 2008
/haber/kadin-sunneti-dunyadan-silinmeli-104758
Mısır Kadın Sünnetini Yasaklıyor
9 Temmuz 2007
Mısır Kadın Sünnetini Yasaklıyor
9 Temmuz 2007
Kadın Sünnetine Karşı Kampanya
11 Şubat 2005
Kadın Sünnetine Karşı Kampanya
11 Şubat 2005
