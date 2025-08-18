Kadın genital mutilasyonuna karşı uluslararası çağrı: Yasağı derhal uygulayın

Sierra Leone’de kadın genital mutilasyonu (KGM) mağduru Kadijatu Allieu’nun açtığı dava, Batı Afrika ülkelerinde tarihi bir kararla sonuçlandı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı, kadın sünnetinin işkence niteliği taşıdığına ve Sierra Leone’nin bu uygulamayı yasaklaması gerektiğine hükmetti.

Allieu, kaçırılarak elleri ve gözleri bağlandıktan sonra cinsel organı jiletle kesilen ve günlerce kanlar içinde bırakılan bir saldırıdan sağ kurtuldu. Yaşadıklarını mahkemeye taşıyan Allieu, kararla birlikte kadın genital mutilasyonuna karşı önemli bir emsal oluşturdu.

Kararın ardından Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun yasağı desteklediği ancak parlamentonun direnç gösterdiği belirtiliyor. Yasağın yürürlüğe girip girmeyeceği, Bio’nun siyasi kararlılığına bağlı olacak.

Uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulan kararın ardından çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, Sierra Leone yönetimine çağrıda bulunarak KGM’in tamamen yasaklanmasını talep ediyor. Dünya genelinde başlatılan imza kampanyasında, “ECOWAS Adalet Divanı’nın kararını derhal uygulayın, 2025 Çocuk Hakları Yasası’nı gözden geçirin ve kız çocuklarını bu uygulamadan koruyun” mesajı veriliyor.

İmza kampanyasına şimdiye kadar dünyanın farklı ülkelerden binlerce kişi destek verdi. Kampanyaya buradan destek verebilir, siz de kadın genital mutilasyonununa karşı imza atabilirsiniz.

Kadın genital mutilasyonuna farklı yöntemlerle yapılıyor. Klitoris ya da vajina bölgesinin delinmesi, kazınması ve oyulması gibi zararlı işlemlerin tamamı kadın sünnetine giriyor. Yaygın olan türleri:

Klitoridektomi: Klitoris ve etrafındaki derinin tamamının ya da bir kısmının alınması.

Eksizyon: Klitorisin bir kısmı ya da tamamı ile labia minörün çıkarılması.

İnfibülasyon: Hem labia minör hem labia majörün kesilmesi, yapılarının değiştirilmesi ya da dikilerek kapatılması.

