Kadıköy’de Barış Yürüyüşü: Beklemenin değil, adım atmanın zamanı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Kadıköy Boğa Heykeli önünden başlayarak iskeleye kadar sürdü.

“Gavek ji bo aştî/Barış için adım at” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü, dernek temsilcisi ve binlerce yurttaş katıldı. Yürüyüş boyunca sık sık barış, özgürlük ve dayanışma sloganları atıldı.

Yürüyüş, eş zamanlı olarak Mardin, Diyarbakır, Şırnak gibi çok sayıda kentte düzenlendi.

"Öcalan'ın fikirlerini savunacağız"

İskeleye sloganlarla yürüyen grup adına ilk olarak DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Arife Çınar konuştu. İktidarın yıllardır halklar ve inançlar arasında ayrımcılık yarattığını söyleyen Çınar, kayyım politikalarını eleştirdi. Kürt halkının kendi kendini yönetebileceği demokratik bir sistem kurma iradesi gösterdiğini belirten Çınar, buna rağmen belediyelere kayyım atandığını söyledi.

Abdullah Öcalan’ın fikirlerinin yalnızca Türkiye’de değil Ortadoğu’da da karşılık bulduğunu ifade eden Çınar, “Kadın özgürlüğünü, halkların eşit koşullarda yaşamasını savunuyorsak bu düşünceyi de savunacağız” dedi.

"Öcalan'ın koşulları değiştirilsin"

Ardından söz alan Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk ise barış sürecine dair beklentilerin sürdüğünü ancak iktidarın somut adım atmadığını söyledi. Bir yılı aşkın süredir görüşmeler yapıldığını hatırlatan Öztürk, “Kürt halkı adım attıysa iktidar neden bekliyor?” diye sordu. Öztürk, siyasi tutsakların serbest bırakılmasını, kayyım uygulamalarının sona ermesini ve hasta mahpusların tahliye edilmesini istedi. Abdullah Öcalan’ın süreçte belirleyici bir rol oynadığını söyleyen Öztürk, koşullarının değiştirilmesi çağrısı yaptı.

"Anadili hakkı güvenceye alınsın"

Sosyalist Demokrasi Partisi adına konuşan Musa Piroğlu da Kürt halkının yıllardır baskılara rağmen geri adım atmadığını söyledi. “Barış istiyoruz çünkü bunun bir lütuf değil hak olduğunu biliyoruz” diyen Piroğlu, demokrasi olmadan özgürlük ve barışın mümkün olmadığını söyledi.

Emek Partisi İstanbul İl Yöneticisi Alişan Doğan ise savaşların en ağır bedelini emekçilerin ödediğini söyledi. Kalıcı barışın ancak demokrasi güçlerinin ortak mücadelesiyle mümkün olacağını belirten Doğan, siyasi tutsakların serbest bırakılması ve Kürtlerin anadil hakkının anayasal güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan ortak açıklamanın Türkçesini DEM Parti Maltepe İlçe Örgütü yöneticisi Zeynep Erbağa Doğu okudu. Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın toplumda büyük umut yarattığını belirten Doğu, çağrının ardından ateşkes ilan edildiğini ve çeşitli adımlar atıldığını söyledi.

Ancak geçen 15 ay içinde somut adımların hâlâ atılmadığını vurgulayan Doğu, “Hasta ve siyasi tutsaklar hâlâ cezaevinde. Kayyım rejimi sürüyor. Abdullah Öcalan’ın statüsü hâlâ yasal güvenceye kavuşmuş değil. Beklemenin değil, adım atmanın zamanıdır” dedi.

Yürüyüşte Öcalan'ın adının geçtiği sloganlar sırasında polisin "Yasak slogan atıyorsunuz" diye seslenmesi dikkat çekti. Eylemin ardından en az 3 kişi gözaltına alındı.

(EMK)