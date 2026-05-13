Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu’ndan “Barış Gazeteciliği” buluşması

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu (EFFP), “Barış için Buluşmalar” serisinin üçüncü oturumunda bu kez barış gazeteciliğini tartışmaya açıyor. “Barış Gazeteciliği: Etik, Temsil ve Toplumsal Barış” başlıklı çevrimiçi buluşma, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00 CET / 18.00 TSİ’de gerçekleştirilecek.

EFFP organizasyon ekibi tarafından yapılan açıklamada, barışın yalnızca talep edilen bir hedef değil, birlikte kurulabilecek bir yaşam hakkı olduğu vurgulandı. Açıklamada, buluşmalar serisinin üçüncü oturumunda barış gazeteciliğinin etik, temsil ve toplumsal sorumluluk boyutlarının ele alınacağı belirtildi.

Moderatörlüğünü Ertuğrul Mavioğlu’nun üstleneceği etkinliğe İletişim Akademisyeni Sevda Alankuş, Gazeteciler Evrim Kepenek, Diren Yurtsever ve İrfan Aktan konuşmacı olarak katılacak.

Buluşmada, basın ve medyanın savaş ve şiddeti yeniden üreten diline karşı, barışın nasıl bir haber dili ve toplumsal sorumluluk olarak kurulabileceği tartışılacak. Organizasyon ekibi, etkinlik kapsamında “barışın yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda bir gazetecilik pratiği olarak nasıl mümkün kılınabileceğinin” birlikte sorgulanacağını ifade etti.

Katılımcılar, konuşmacılara yöneltmek istedikleri soruları etkinlik öncesinde [email protected] adresine iletebilecek. Toplantıya katılım için kayıt yapılması gerekiyor.

Kayıt linki:

Zoom kayıt formu

(EMK)