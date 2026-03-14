HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.03.2026 18:43 14 Mart 2026 18:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.03.2026 18:47 14 Mart 2026 18:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Jürgen Habermas hayatını kaybetti

Habermas, modern felsefe ve sosyal teorinin en etkili düşünürlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Jürgen Habermas hayatını kaybetti

Almanyalı filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Eleştirel teori, kamusal alan ve iletişimsel eylem kuramıyla modern sosyal düşünceyi derinden etkileyen Habermas, özellikle demokrasi ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla çağdaş düşünceye yön verdi. Ölümünü, uzun yıllardır eserlerini yayımlayan Alman yayınevi Suhrkamp duyurdu.

Habermas, modern felsefe ve sosyal teorinin en etkili düşünürlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Jürgen Habermas, özellikle kamusal alan ve iletişimsel eylem kuramı çerçevesinde geliştirdiği düşünceleriyle modern sosyal teori, siyaset felsefesi ve iletişim çalışmalarında derin izler bıraktı. Demokrasi, hukuk devleti ve yurttaşlık konusundaki analizleri, çağdaş düşünce dünyasında akademik tartışmaların odağı haline geldi ve pek çok disiplinin araştırma gündemini şekillendirdi. Geliştirdiği kavramlar, akademide geniş bir takipçi kitlesi ve kalıcı bir etki yarattı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
jürgen habermas Sosyolog
