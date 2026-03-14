Jürgen Habermas hayatını kaybetti

Almanyalı filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Eleştirel teori, kamusal alan ve iletişimsel eylem kuramıyla modern sosyal düşünceyi derinden etkileyen Habermas, özellikle demokrasi ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla çağdaş düşünceye yön verdi. Ölümünü, uzun yıllardır eserlerini yayımlayan Alman yayınevi Suhrkamp duyurdu.

Habermas, modern felsefe ve sosyal teorinin en etkili düşünürlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Jürgen Habermas, özellikle kamusal alan ve iletişimsel eylem kuramı çerçevesinde geliştirdiği düşünceleriyle modern sosyal teori, siyaset felsefesi ve iletişim çalışmalarında derin izler bıraktı. Demokrasi, hukuk devleti ve yurttaşlık konusundaki analizleri, çağdaş düşünce dünyasında akademik tartışmaların odağı haline geldi ve pek çok disiplinin araştırma gündemini şekillendirdi. Geliştirdiği kavramlar, akademide geniş bir takipçi kitlesi ve kalıcı bir etki yarattı.

