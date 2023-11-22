Habermas'a "eleştirel teori" içinden itiraz: "İnsanlık onuru herkese -Gazze'ye de"

Nicole Deitelhoff, Rainer Forst, Klaus Günther ve "eleştirel teori" okulunun en tanınmış şahsiyeti Jürgen Habermas'ın "Dayanışma İlkeleri" başlığıyla yayımladıkları ortak bildiri, Almanya ve bütün dünyada Frankfurt Okulu'ndan etkilenen, Habermas'la yakın düşünceleri savunan, pek çok uluslararası şahsiyeti, 94 yaşındaki filozofla karşı karşıya getirdi.

ARALARINDA JÜRGEN HABERMAS DA VAR Almanyalı dört akademisyen: Hamas'ın katliamı, İsrail'i misilleme yapmaya sevk etti

İktidar ve adalet temaları üzerine yazıları dolayısıyla "Aydınlanma filozoflarının çağdaş halefi" olarak da nitelenen Habermas ve bildirinin diğer imzacıları, İsrail'in 7 Ekim Hamas saldırılarının ardından uyguladığı askeri misillemenin "prensipte haklı" olduğunu savunmuşlar, Gazze'de akan kanın "soykırım" ile kıyaslanmasının kabul edilebilir tartışma sınırlarını aştığını söylemişlerdi.

Bugün ABD'nin öncü akademik kuruluşlarından New School'un desteklediği Public Seminar websitesinde yayımlanan aralarında Eyal Weizman, Adam Tooze, Samuel Moyn, Amia Srinivasan ve Nancy Fraser ile Türkiye'den akademisyenlerin de yer aldığı 107 imzalı karşı bildiri Habermas ve diğerlerinin karşısına çıktı.

"Tarihten biliyoruz ki soykırım potansiyelinin varlığı konusunda uyarıda bulunmak, onun gerçekleşmesinden sonraki nafile kınamalardan çok daha önemlidir. Bence hâlâ buna vaktimiz var." Dayanışmada bulunmak ve insanlık onuruna saygı göstermek, bu uyarıyı dikkate almamız ve soykırım olasılığı konusundaki tartışma ve düşünce uzamını kapatmamamız gerektiği anlamına gelir. İmzacıların hepsi soykırım için hukuki standartların karşılandığı kanısında değilseler de, bunun meşru bir tartışma konusu olduğunda hepsi hemfikirdir.

Bildirinin tamamının Türkçe çevirisini ve imzacıları paylaşıyoruz.

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İSRAİL-FİLİSTİN

“Dayanışma İlkeleri. Bir Bildiri"ye Yanıt

İnsanlık onuru herkese

22 Kasım, 2023 ;Public Seminar

Biz aşağıda imzası olanlar, 13 Kasım 2023'te Frankfurt, Goethe Üniversitesi "Normative Orders" araştırma merkezi web sitesinde yayımlanan Nicole Deitelhoff, Rainer Forst, Klaus Günther ve Jürgen Habermas'ın imzaladıkları "Dayanışma İlkeleri" başlıklı bildiriyi derin bir kaygıyla karşıladık.

Biz, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrailli sivilleri öldürme ve rehin almasını kınamakta yazarlarla birlikteyiz, ve yükselen antisemitizm karşısında Almanya'da Yahudi yaşamının korunmasının yaşamsal bir ihtiyaç olduğuna tamamen katılıyoruz. Aynı zamanda bildirinin bu pozisyonları "Almanya Federal Cumhuriyeti'nin demokratik ethosu"nun merkezi bir parçası olan tüm insanlar için insanlık onuruna saygı üzerine temellendirmesiyle de hemfikiriz.

Ancak, yazarlarca dile getirilen dayanışmanın aşikâr sınırlılıklarından derin rahatsızlık duyuyoruz. Bildirinin insanlık onuru için beslediği kaygı Gazze'de ölüm ve yıkımla yüz yüze Filistinli sivillere yeterince ulaşmıyor. Aynı şekilde, Almanya'da yükselen İslamofobiye maruz kalan Müslümanları da içermiyor ya da onlara ulaşmıyor. Dayanışma, insanlık onuru ilkesinin tüm insanlar için geçerli olması demektir. Bu da bir silahlı çatışmadan etkilenen tüm insanların acı çektiklerini kabullenmemizi ve onunla ilgilenmemizi gerektirir.

Bildiri, "İsrail'in eylemlerine soykırımcı niyetler atfedildiğinde, değer hükümleri tamamen ortadan kalkar" diyor. Soykırım akademisyenleri ve hukuk uzmanları arasında soykırım için hukuki standatların karşılanıp karşılanmadığına ilişkin bir tartışma süre gidiyor. İnsan hakları kuruluşlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi ve bir ABD federal mahkemesinde soykırım suçlamasıyla açatıkları davalar var. Brown Üniversitesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları profesörü Omer Bartov'un, geçtiğimiz günlerde anımsattığı gibi, "Tarihten biliyoruz ki soykırım potansiyelinin varlığı konusunda uyarıda bulunmak, onun gerçekleşmesinden sonraki nafile kınamalardan çok daha önemlidir. Bence hâlâ buna vaktimiz var." Dayanışmada bulunmak ve insanlık onuruna saygı göstermek, bu uyarıyı dikkate almamız ve soykırım olasılığı konusundaki tartışma ve düşünce uzamını kapatmamamız gerektiği anlamına gelir. İmzacıların hepsi soykırım için hukuki standartların karşılandığı kanısında değilseler de, bunun meşru bir tartışma konusu olduğunda hepsi hemfikirdir.

Bildiri, askeri eyleme ilişkin üç "kılavuz ilke"den söz ediyor: "Orantılılık, sivil kayıpların önlenmesi ve savaşın, sonunda barışa ulaşma beklentisiyle açılması ilkeleri". [Bildiride] savaş suçlarını ve toplu cezalandırma, mezalim gibi insanlığa karşı suçları, ve okul, hastane ve ibadet yerleri de dahil olmak üzere sivil altyapının yok edilmesini yasaklayan uluslararası hukukun korumasına hiçbir şekilde yer verilmemiş olmasından kaygılıyız. Uluslararası hukuk standartlarının ilkeleri, dayanışma ve insanlık onurunun yol göstericiliği, bizi çatışmanın tüm taraflarının bu yüksek standarda uymalarını istemeye mecbur eder.

Mezalimin bizi bu ilkeleri terke zorlamasına boyun eğemeyiz.