Ali Fuat Yılmazer: Gerçek azmettiriciler, gerçek katiller ilk iddianameyle bir kenara itildiler

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin daha önce yargılanan ve hüküm giyen 5’i polis 12 kişinin yargılandığı davada bugün üçüncü duruşma başladı.

Fail Ogün Samast’ın dosyasının da eklendiği davada sanıklar İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

İlk duruşması 14 Haziran, ikinci duruşması ise 20 Eylül’de görülen davada Samast "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", diğer sanıklar ise Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ) ile ihmali davranışla kasten insan öldürmekle suçlanıyor.

Duruşmada Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Zeynel Abidin Yavuz ve Ersin Yolcu’nun savunma yapması bekleniyor.

Beşikdüzü Cezaevi’nden duruşmaya katılan Zeynel Abidin Yavuz’un arkasında Türkiye Cumhuriyeti bayrağı asılı olması dikkat çekti. Normalde SEGBİS görüşme odalarına bayrak asılması gibi bir uygulama bulunmuyor.

İlk olarak söz alan Ali Fuat Yılmazer, Muhittin Zenit’i yalan ifade vermekle suçladı. Ogün Samast’ın hakkındaki beyanlarının şaibeli olduğunu iddia etti. Şunları söyledi:

2015’te hazırlanan iddianame kapsamında yargılandım. Mahkumiyetime karar verildi, kesinleşti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Hrant Dink cinayetinde etkin soruşturma yürütülmediği üzerine ihlal kararı verince bu dava açıldı.

AİHM’de alınan karar İstihbarat Daire Başkanlığı yönünden alınan bir karar değildir. Yeni bir delil ortaya çıkmadıkça yeni bir kamu davası açılamaz. AİHM bizim yönümüzden bir ihlal tespit etmemiş olmasına rağmen biz hukuksuz bir şekilde bu davaya dahil edildik.

Ancak Trabzon ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Hrant Dink cinayetinin planlandığından ve yakın zamanda gerçekleştiği bildikleri halde harekete geçmediler.

Ogün Samast’ın hakkımdaki beyanları şaibeli. Cezaevi sürecinde böyle beyanlar alınabilir. Fakat bu kadar yıl sonra Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Ogün Samast beyanlarını niye değiştirdiler diye merak etmek gerekmez mi?

Benim Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’le bir iletişimim var mı, yok mu? Savcılığın bu iddianın doğruluğu araştırması gerekmez mi?

Ben cinayetin azmettiricisi olmuşum ama tüm iddiaların aksini ispatladığımı düşünüyorum.

Ben hayatımda Trabzon’a hiç gitmedim. Sadece, ikisi de devrem Engin Dinç ve Faruk Sarı dışında kimseyle buluşmadım. Trabzon’da yargılanan sanıkları ben bu dava sürecinde tanıtım.

Cinayetten sonra Engin Dinç’in yönlendirmesiyle Muhittin Zenit’i aradım. Erhan Tuncel’i ona sordum.