TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 14.07.2026 12:00 14 Tîrmeh 2026 12:00
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.07.2026 12:06 14 Tîrmeh 2026 12:06
Xwendin Xwendin:  2 xulek

JPMorgan: Heta dawiya 2027an dolarek dê bibe 61,7 lîre

Banka veberhênanê ya navneteweyî JPMorgan pêşbînî dike ku mûçeyê herî kêm dê ji sedî 35 dakeve bin sînorê birçîbûnê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
JPMorgan: Heta dawiya 2027an dolarek dê bibe 61,7 lîre
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Banka veberhênanê ya navneteweyî JPMorganê pêşbîniyên xwe yên li ser aboriya Tirkiyeyê weşand.  Li gorî JPMorganê mûçeyê herî kêm dê ji sedî 35 dakeve bin sînorê birçîbûnê.

Bankeyê pêşbînî kir ku heta dawiya sala 2026an dolarekî Amerîkî bibe 51,4 lîre û heta dawiya sala 2027an jî bigihe 61,7 lîreyan.

Di rapora herî dawî ya JPMorganê de pêşbîniyên li ser enflasyon, bipêşketin, faîz û bihayê dovîzê cih girt.

Di raporê de hat destnîşankirin, ji ber ku guherînên di bihayê dowîzê de li gorî berê hinekî kêm bûne, bandora wê ya li ser bihayan jî kêm maye.

Li hêla din, JPMorganê da zanîn ku fişarên enflasyonê bi xurtî didomin.

Mûçeyê herî kêm 

JPMorganê guherîna meaşê herî kêm a ku tê hêvîkirin meha Kanûna Pêşîn were kirin, wekî xaleke krîtîk a ji bo enflasyon û polîtîkayên aboriyê pênase kir.

Li gorî bankê, eger enflasyona bilind bi vî awayî bidome, lîreyê Tirkî dê hîn bêhtir qîmetê xwe ji dest bide.

Pêşbîniyên JPMorganê wiha ne:

  • Heta dawiya 2026an dolarek dê bibe 51,4 lîre.
  • Heta dawiya 2027an dolarek dê bibe 61,7 lîre.

Dolar bi ser 47 lîreyan ket

Roja ku rapor hat weşandin, dolarekî Amerîkî bi ser 47 lîreyan ket û asta herî bilind a dîrokê dît.

Tê nirxandin ku aloziya di navbera Amerîka û Îranê de û metirsiyên li ser Tengava Hurmizê li seranserê cîhanê daxwaza li ser dolar zêde kiriye û vê yekê bandoreke neyînî li ser lîreyê Tirkî jî kiriye.

(AY)

*Çavkanî: Rûdaw

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Krîza aborî JPMorgan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê