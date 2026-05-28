HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.05.2026 16:00 28 Mayıs 2026 16:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.05.2026 16:15 28 Mayıs 2026 16:15
Okuma Okuma:  2 dakika

İzmir’de TOMA’ya çıkan yurttaş tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

İzmir Barosu’ndan Nesil Kör, gözaltına alındığı sırada darp edilerek burnu kırılan D.Y.’ye, kafa travması riskine rağmen “gözaltında kalamaz” raporu verilmediğini açıklamıştı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Sendika.Org

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapmak istediği miting öncesi yaşanan polis müdahalesi sırasında TOMA’nın üzerine çıkan D.Y. adlı yurttaş, dün (27 Mayıs) tutuklandı.

BirGün’den Meral Danyıldız’ın haberine göre, “2911 sayılı Kanun’a muhalefet”, “kamu malına zarar verme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen D.Y. hakkında, “kaçma şüphesi bulunduğu” iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

Okul müdür yardımcılığı görevinden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, D.Y.’nin Fatih ilçesindeki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Açıklamada, “Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

Ne olmuştu?

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısının ardından 26 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kitleye polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

CHP'nin İzmir buluşmasına TOMA ve biber gazlı müdahale: Özel binlerce kişiyle yürüdü
Müdahale sırasında TOMA’ya çıkan D.Y., polisin müdahalesiyle aşağı indirildi ve darp edilerek gözaltına alındı. 

Sendika.Org’a konuşan İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nesil Kör, D.Y.’nin gözaltına alındığı sırada polisler tarafından darp edildiğini ve burnunun kırıldığını belirterek, “Kafa travması riskinden ötürü yalnız kalmaması gerekirken ‘gözaltında kalamaz’ şeklinde rapor verilmedi” dedi.

Aynı eylem sırasında gözaltına alınan bir diğer yurttaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan izmir CHP polis müdahalesi toma İstanbul Valiliği
