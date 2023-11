İzmir’de kadınlardan 25 Kasım eylemi: Erkeklerden alacaklıyız

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle İzmir’de Alsancak’ta bir araya gelen kadınlar Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüdü.

Kadınlardan Filistin'e destek

İzmir Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17.00’de Eski Leman Kültür önünde buluşan kadınlar 18.00’de sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı. HDP İzmir milletvekili Burcugül Çubuk’un da katıldığı yürüyüşte sık sık “Kadın cinayetleri politiktir”, “Homofobik devlet yıkacağız elbet” “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları hep bir ağızdan atıldı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, erkek şiddeti, 6 Şubat depremlerinin ardından aylar geçmesine rağmen yaşam koşullarının iyileştirilmemesi, artan LGBTİ düşmanlığı, Rojava’da direnen kadınlar, Filistin’de İsrail’in işgaliyle karşı karşıya olan kadınlarla ilgili slogan ve pankartlar yürüyüşte ön plandaydı.

Yürüyüş Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde son bulurken platformun Türkçe ve Kürtçe hazırladığı basın açıklaması okundu. 25 Kasım programı basın açıklamasını ardından halaylarla sona erdi.

“Kadınlar için barınmak, sağlık hayal oldu”

Ekmek ve Gül’den Pınar Çetinkaya şunları söyledi:

“Bu sene 25 Kasım’da kadınlar olarak her alanda maruz kaldığımız şiddetin bir de ekonomik boyutunu en derinden hisseder hale geldik. Seçimlerden sonra başlayan zam fırtınası, vergi artışları, yüksek enflasyon oranları ve ekonomik kriz kadınların sırtına bir taş daha ekledi. Bugün en temel ihtiyaçlar olan sağlık, beslenme, barınma, emekçiler, kadınlar, öğrenciler, çocuklar için resmen uzak bir hayal oldu.”

"Kararlılığımızla sokaktayız"

İzmir Mor Dayanışma Deniz Uslu da şöyle dedi:

“Bu yıl bir kez daha 25 Kasım'a her gün artan şiddet ve kadın cinayetleri haberleri ile geldik. Kadına yönelik şiddet evde, iş yerlerinde, okulda, sokakta, hayatın her alanına büyüyor. AKP-MHP-HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'nden oluşan kadın düşmanı iktidar bloğu patriyarkadan aldığı güçle kadına yönelik şiddetin, emek sömürüsünün yoluna her geçen gün yeni taşlar döşüyor."

"Kadınların tüm itirazlarını görmezden gelerek İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen bu kadın düşmanı iktidar bloğu şimdi de 6284'e göz dikiyor! Yetinmiyor nafaka hakkımıza saldırı hazırlığını sürdürüyor! O da yetmiyor yeni Anayasa tartışmaları ile haklarımıza, hayatlarımıza, kazanımlarımıza saldırıyor! Kutsal aile söylemleri, aile şuraları ile kadınları hapsetmeye çalışıyor, LGBTİ+'ları yok sayıyor! Ekonomik krizle zenginleri daha fazla zenginleştirirken bizleri gittikçe yoksullaştırıyorlar."

"Dünyanın her bir yanında savaşlara sarılarak bu düzenin devamını sağlamaya çalışıyorlar! Kadınlar olarak bizler tüm bu kuşatmalara bir kere daha sokaklarda cevap vermeye devam ediyoruz! Bugün 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde öfkemiz, inancımız, kararlılığımız ve kızkardeşliğimizi büyüterek sokaktayız!”

"Hayatımızdan vazgeçmiyoruz

Halkevci Kadınlar’dan Emine Akbaba da şunları belirtti:

“Bu yıl Halkevci Kadınlar olarak 25 Kasım’da yoksulluğa, erkek-devlet şiddetine karşı, savaşa karşı yaşamak için sokaklarda, meydanlarda birbirimizden aldığımız güçle sesimizi ve öfkemizi buluşturduk. Çünkü heybemize Deniz Poyraz’ın, tutukluluk süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen Gülten Kışanak’ın, yanıbaşımızda tutuklanan Berna’ın isyanı ve öfkesiyle aldık. Hayatımızı kuşatmaya çalışan gericiliğe karşı feminist laiklik mücadelemizle hayatın kırıntılarını değil tamamını istiyoruz."

"Erkeklerden alacaklıyız. Patronlardan alacaklıyız diyerek bu meydanlarda ellerimizi birleştirdik. Çünkü öfkemiz sadece yürülen gericilik politikalarına değil, Filistin’de, İsrail’in işgaline karşı direnen Filistinli kadınların, Rojava’da savaş politikalarına karşı direnmekten vazgeçmeyen Rojavalı kadınların, Afganistan’da Taliban’a karşı direnen kadınların, yanı başımızda İran’da Faşist Molla rejimine karşı direnen kadınların öfkesini birleştirdik."

"KHK yurdunda denetimsizlikle katledilen Zeren’in sesini birleştirdik. Kamusal alanı yeniden gericilikle kuşatmaya çalışanlara karşı sözümüz var. Size inat yaşayacak, size inat birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Hayatımızdan, haklarımızdan vazgeçmeden mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

(DS/EMK)