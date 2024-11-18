ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2024 14:48
2 dk Okuma

Birleşik Metal-İş “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesini güncelledi

Politika belgesinin imzalanmasının ardından, törende yer alan katılımcılar hep bir ağızdan “Kadın, yaşam, özgürlük!” sloganı atarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine olan kararlılıklarını bir kez daha vurguladılar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın temsilcileri, “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi”ni sergilerken görülüyor. Ortada yer alan Genel Başkan Özkan Atar, belgeyi elinde tutarken yanında sendikanın Kadın Komisyonu üyeleri yer alıyor. Kadınlar, mor yelekler giymiş ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik dayanışmayı simgeliyor. Arka planda, sendikanın logosu ve duvarda bir liderin fotoğrafı dikkat çekiyor. Fotoğraf, sendikanın kadın haklarına verdiği önemi ve mücadeleye olan kararlılığını vurgulayan anlamlı bir anı yansıtıyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde anlamlı bir adım atarak “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi”ni güncelledi. Güncellenen politika belgesi, sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar tarafından, genel merkezde düzenlenen bir törenle imzalandı.

Törene, Genel Sekreter Ali Çeltek, Kadın Komisyonu üyeleri ve genel merkezde çalışan kadınlar katıldı.

Genel Başkan Özkan Atar, Kadın Komisyonu’nun hem merkezi düzeyde hem de şubelerde yürüttüğü etkin çalışmaları övgüyle değerlendirerek, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi, sendikamızın en temel hedeflerinden biridir. Kadınların eşitlik ve özgürlük temelinde yaşamın her alanında hak ettikleri yeri alması, hepimizin ortak görevidir. Türkiye’de bu mücadele zorlu bir süreç, ancak bizler eşitlik, özgürlük ve demokrasi için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sendikamız, Kadınların Şiddete Karşı Güvencesi”

Kadın Komisyonu’ndan Naz Şakar ise, çalışma yaşamında kadınların maruz kaldığı şiddet ve taciz sorununa dikkat çekerek, “Şiddet ve taciz kadınları evde, sokakta, işyerinde, kısacası her yerde bulabiliyor. Bu ülkede kadınları koruyan yasalar etkin uygulanmıyor, ILO 190 gibi sözleşmeler onaylanmıyor, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılıyor. Ancak bizim güvencemiz örgütlülüğümüz ve sendikamız. Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgemiz bu mücadelede bize rehberlik edecek bir belge. Sendikamızla birlikte şiddetsiz bir çalışma ortamı ve ILO 190’ın onaylanması için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“Örgütlüysek Güçlüyüz”

Kadın Komisyonu’ndan Gamze Fırat ise sendikanın mücadeledeki öncülüğüne dikkat çekerek, “Şiddet ve tacize karşı mücadelemizde hep yanımızda olan bir sendikamızın olması bizi güçlendiriyor. Örgütlüysek güçlüyüz. Sendikamızın bu politikayı hayata geçirerek fabrikalarda farkındalık yaratması çok kıymetli. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Politika belgesinin imzalanmasının ardından, törende yer alan katılımcılar hep bir ağızdan “Kadın, yaşam, özgürlük!” sloganı atarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine olan kararlılıklarını bir kez daha vurguladılar.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
25 Kasım 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
ilgili haberler
25 Kasım Platformu’ndan kadınlar beraat etti
29 Şubat 2024
/haber/25-kasim-platformundan-kadinlar-beraat-etti-292543
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜNDEN YANSIYANLAR
25 Kasım’ın yüzleri: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
27 Kasım 2023
/galeri/25-kasimin-yuzleri-haklarimizdan-vazgecmiyoruz-288474
İzmir’de kadınlardan 25 Kasım eylemi: Erkeklerden alacaklıyız
26 Kasım 2023
/haber/izmirde-kadinlardan-25-kasim-eylemi-erkeklerden-alacakliyiz-288462
TÜRKİYE'Yİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKARMIŞTI
Erdoğan, 25 Kasım’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı
25 Kasım 2023
/haber/erdogan-25-kasimda-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-genelgesi-yayimladi-288443
DİYARBAKIR VALİLİĞİ YASAKLADI
Diyarbakır Valiliği, 25 Kasım yürüyüşünü yasakladı
25 Kasım 2023
/haber/diyarbakir-valiligi-25-kasim-yuruyusunu-yasakladi-288442
ESP'lilerin gözaltına alınma gerekçesi '25 Kasım'da eylem yapacaklar' ihbarı
22 Kasım 2023
/haber/esp-lilerin-gozaltina-alinma-gerekcesi-25-kasim-da-eylem-yapacaklar-ihbari-288274
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
25 Kasım Platformu’ndan kadınlar beraat etti
29 Şubat 2024
/haber/25-kasim-platformundan-kadinlar-beraat-etti-292543
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜNDEN YANSIYANLAR
25 Kasım’ın yüzleri: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
27 Kasım 2023
/galeri/25-kasimin-yuzleri-haklarimizdan-vazgecmiyoruz-288474
İzmir’de kadınlardan 25 Kasım eylemi: Erkeklerden alacaklıyız
26 Kasım 2023
/haber/izmirde-kadinlardan-25-kasim-eylemi-erkeklerden-alacakliyiz-288462
TÜRKİYE'Yİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKARMIŞTI
Erdoğan, 25 Kasım’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı
25 Kasım 2023
/haber/erdogan-25-kasimda-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-genelgesi-yayimladi-288443
DİYARBAKIR VALİLİĞİ YASAKLADI
Diyarbakır Valiliği, 25 Kasım yürüyüşünü yasakladı
25 Kasım 2023
/haber/diyarbakir-valiligi-25-kasim-yuruyusunu-yasakladi-288442
ESP'lilerin gözaltına alınma gerekçesi '25 Kasım'da eylem yapacaklar' ihbarı
22 Kasım 2023
/haber/esp-lilerin-gozaltina-alinma-gerekcesi-25-kasim-da-eylem-yapacaklar-ihbari-288274
Sayfa Başına Git