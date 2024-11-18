Birleşik Metal-İş “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesini güncelledi

Birleşik Metal-İş Sendikası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde anlamlı bir adım atarak “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi”ni güncelledi. Güncellenen politika belgesi, sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar tarafından, genel merkezde düzenlenen bir törenle imzalandı.

Törene, Genel Sekreter Ali Çeltek, Kadın Komisyonu üyeleri ve genel merkezde çalışan kadınlar katıldı.

Genel Başkan Özkan Atar, Kadın Komisyonu’nun hem merkezi düzeyde hem de şubelerde yürüttüğü etkin çalışmaları övgüyle değerlendirerek, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi, sendikamızın en temel hedeflerinden biridir. Kadınların eşitlik ve özgürlük temelinde yaşamın her alanında hak ettikleri yeri alması, hepimizin ortak görevidir. Türkiye’de bu mücadele zorlu bir süreç, ancak bizler eşitlik, özgürlük ve demokrasi için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sendikamız, Kadınların Şiddete Karşı Güvencesi”

Kadın Komisyonu’ndan Naz Şakar ise, çalışma yaşamında kadınların maruz kaldığı şiddet ve taciz sorununa dikkat çekerek, “Şiddet ve taciz kadınları evde, sokakta, işyerinde, kısacası her yerde bulabiliyor. Bu ülkede kadınları koruyan yasalar etkin uygulanmıyor, ILO 190 gibi sözleşmeler onaylanmıyor, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılıyor. Ancak bizim güvencemiz örgütlülüğümüz ve sendikamız. Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgemiz bu mücadelede bize rehberlik edecek bir belge. Sendikamızla birlikte şiddetsiz bir çalışma ortamı ve ILO 190’ın onaylanması için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“Örgütlüysek Güçlüyüz”

Kadın Komisyonu’ndan Gamze Fırat ise sendikanın mücadeledeki öncülüğüne dikkat çekerek, “Şiddet ve tacize karşı mücadelemizde hep yanımızda olan bir sendikamızın olması bizi güçlendiriyor. Örgütlüysek güçlüyüz. Sendikamızın bu politikayı hayata geçirerek fabrikalarda farkındalık yaratması çok kıymetli. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Politika belgesinin imzalanmasının ardından, törende yer alan katılımcılar hep bir ağızdan “Kadın, yaşam, özgürlük!” sloganı atarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine olan kararlılıklarını bir kez daha vurguladılar.

(EMK)