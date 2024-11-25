Kadınlar ve LGBTİ+’lar İstanbul’dan seslendi: Hayatı istiyoruz

25 Kasım Kadın Platformu çağrısıyla Karaköy İskelesi önünde buluşan kadınlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça basın açıklaması yaptı.

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadın düşmanıdır"

Açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim’i abluka altına alarak, kadınların, LGBTİ+ların buluşmasını engellemeye çalışarak, gözaltılar yaparak, kadınlara şiddet uygulayarak kadın düşmanı yüzünü, şiddet faili olduğunu bir kez daha kendi kendine ifşa etmiştir.

“Biz tüm baskılara rağmen eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz “Belki de birbirinden bambaşka hayatlar yaşayan kadınlar ve LGBTİ+lar olarak bir aradayız çünkü hepimizin ortak deneyimleri var. Hepimiz o ya da bu şekilde hayatlarımızda erkek şiddetiyle karşılaştık, mücadele ettik, etmeyi sürdürüyoruz. G

erek tek tek erkeklerin gerek devletin gerek kurdukları ittifakın bizleri kontrol etmek, emeğimizi ve bedenimizi sömürmek için kullandığı şiddeti tanımlıyor ve reddediyoruz. Erkek-devlet şiddetinin şekillendirmeye çalıştığı hayatlarımızda kendi kararlarımızı alıyor; babadan, kocadan, aileden bağımsız kendi düzenimizi kurmak için çabalıyoruz.

Çünkü biz hayatı istiyoruz! Her gün kadınların katledildiği bu düzende hiçbirimiz rahat değiliz. Failleri tanıyoruz!

Failler kocalar, babalar, abiler, sevgililer, eski sevgililer. Failler, kadınlar şiddet gördüğü için karakola gittiğinde kocandır deyip geri gönderenler, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çekilenler, 6284'ü uygulamayanlar, kazanılmış haklarımıza saldıranlar.

Kadınların kapıyı açmasını, saat kaçta nerede olduğunu, ne giydiğini mevzu edenlere sesleniyoruz: fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, her türlü erkek şiddetinin sorumlusu, şiddeti uygulayan erkekler ve erkekleri koruyan devlettir.

Failler kadın kazanımlarını gasp eden kayyumlar ve onları atayanlar. Failler, jin jiyan azadi çığlığımızı yasaklamaya çalışanlar.

Failler kadınları istismar dolu ailelere mahkûm etmeye çalışanlar. Failler transların hormona erişimini engellemeye çalışanlar.

Bütün dünyada faşist iktidarlar gücünü, kendi iradesine sahip çıkan kadınların ve halkların bedenini, topraklarını işgal etmeye dayandırıyor.

Bu topraklarda, yanı başımızda Filistin’de, Lübnan’da, Rojava’da, İran’da ve bütün dünyada kadınlar özgürleşmeden hiçbirimiz özgür olmayacağız. Mücadelemiz sınır tanımaz, mücadelemiz yasak tanımaz! Mücadelemiz birbirimiz için!

Bir kişi daha eksilmemek için, birbirimizi mutlu, umutlu bulabilmek için, kendi hayatlarımızın sahibi olabilmek için; mücadelemiz birbirimiz için!

Şiddet uyguladığınız her kadının, önlemediğiniz her kadın cinayetinin hesabını vereceksiniz.