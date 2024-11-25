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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 13:54
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 14:52
2 dk Okuma

Valilik yasakladı, kadınlardan yanıt geldi: Yıllardır buluştuk, yine buluşacağız

"Bir araya gelmemiz engellenemez. Bu 25 Kasım’da da kadınları saat 19.30’da Taksim Tünel Meydanı’na bekliyoruz. Yaşasın mücadelemiz.”

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Valilik yasakladı, kadınlardan yanıt geldi: Yıllardır buluştuk, yine buluşacağız
Fotoğraf: Yağmur Karagöz / bianet

Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Dünyanın bir çok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar, erkek şiddetine karşı sokakları eylem alanına çeviriyor.

Ancak, İstanbul Valiliği, İstanbul’daki eylemlerin merkezi olan Beyoğlu’nda iki gün sürecek eylem yasağı kararı aldığı duyurdu.

"Uydurma gerekçelerle alınmış kararı tanımıyoruz"

İstanbul Valiliği günler öncesinden polis bariyerleri meydanlara yerleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada sosyal medya aracılığyla yapılan çağrılar nedeniyle valiliğin yasaklama kararı aldığı duyuruldu.

"Erkek devlet şidetine karşı yine direneceğiz"

Yasaklara ilişkin bianet’e konuşan Tuğçe Özçelik, şunları söyledi:

“Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde günler öncesinden sokaklara çıkacağını duyurdu. Buluşma mekanının da Tünel olduğu açıklandı. Dün akşam acele bir kararla, uydurma gerekçelerle eylemlerin yasaklandığı duyuruldu. Engelleme kararı alındı. Bizler, her 25 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da kadınlarla bir araya geleceğiz, mücadelemizi yükselteceğiz. Kadınların bir araya gelmesine engel olamayacaklar. Yıllardır Kaymakamlık ve Valilik yasaklarıyla kadınlar, erkek devlet şiddetine karşı direndi, her eylemimiz yasaklanmak istendi, ancak kadınlar tüm yasaklamalara rağmen bir araya geldi. Bir araya gelmenin yolunu hep buldu kadınlar, yine bulacaklar. Bir araya gelmemiz engellenemez. Bu 25 Kasım’da da kadınları saat 19.30’da Taksim Tünel Meydanı’na bekliyoruz. Yaşasın mücadelemiz.”

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Hayatta, Kal, Diren, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken hazırladığımız haber/yazı/söyleşileri buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul sözleşmesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü erkek şiddeti
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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