Valilik yasakladı, kadınlardan yanıt geldi: Yıllardır buluştuk, yine buluşacağız

Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Dünyanın bir çok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar, erkek şiddetine karşı sokakları eylem alanına çeviriyor.

Ancak, İstanbul Valiliği, İstanbul’daki eylemlerin merkezi olan Beyoğlu’nda iki gün sürecek eylem yasağı kararı aldığı duyurdu.

"Uydurma gerekçelerle alınmış kararı tanımıyoruz"

İstanbul Valiliği günler öncesinden polis bariyerleri meydanlara yerleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada sosyal medya aracılığyla yapılan çağrılar nedeniyle valiliğin yasaklama kararı aldığı duyuruldu.

"Erkek devlet şidetine karşı yine direneceğiz"

Yasaklara ilişkin bianet’e konuşan Tuğçe Özçelik, şunları söyledi:

“Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde günler öncesinden sokaklara çıkacağını duyurdu. Buluşma mekanının da Tünel olduğu açıklandı. Dün akşam acele bir kararla, uydurma gerekçelerle eylemlerin yasaklandığı duyuruldu. Engelleme kararı alındı. Bizler, her 25 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da kadınlarla bir araya geleceğiz, mücadelemizi yükselteceğiz. Kadınların bir araya gelmesine engel olamayacaklar. Yıllardır Kaymakamlık ve Valilik yasaklarıyla kadınlar, erkek devlet şiddetine karşı direndi, her eylemimiz yasaklanmak istendi, ancak kadınlar tüm yasaklamalara rağmen bir araya geldi. Bir araya gelmenin yolunu hep buldu kadınlar, yine bulacaklar. Bir araya gelmemiz engellenemez. Bu 25 Kasım’da da kadınları saat 19.30’da Taksim Tünel Meydanı’na bekliyoruz. Yaşasın mücadelemiz.”

İstanbul'da Valilik hayatın normal akışını durduruyor

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(EMK)