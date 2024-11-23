İl il 25 Kasım programları: Birlikte güçlüyüz

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadınlar, yoksulluğa, savaşa ve şiddete karşı bir araya gelerek eşit ve özgür bir yaşam taleplerini haykıracaklar.
ekmekvegül'deki habere göre, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek yürüyüşler, mitingler ve basın açıklamalarıyla kadınlar, dayanışmanın ve mücadelenin gücünü bir kez daha gösterecek.
Eylem noktaları
Ankara
- Kolej Metro Durağı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 19.00.
- Batıkent Gimsa önü: Basın açıklaması, 24 Kasım Pazar, saat 17.30.
- Mamak Hacı Bektaşi Veli Parkı: Yürüyüş, 24 Kasım Pazar, saat 15.00.
İstanbul
- Taksim-Tünel: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.
- Pangaltı Beşiktaş Havuzu: Yürüyüş, 24 Kasım Pazar, saat 17.00.
İzmir
- Alsancak Gar önü: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 19.00.
- Aliağa Petrol-İş önü: Basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.
Adana
- İstasyon Meydanı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.
Antalya
- Aydın Kanza Parkı: Miting, 24 Kasım Pazar, saat 14.00.
- Attalos Meydanı: Basın açıklaması ve açık mikrofon, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.
Edirne
- Eski Camii önü: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 17.30.
Eskişehir
- Espark Bağlar Kapısı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.
Kocaeli ve Gebze
- Belediye İşhanı önü: Kocaeli yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.
- Eski Çarşı Çeşme: Gebze basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.
Çanakkale
- Golf Çay Bahçesi: Yürüyüş, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.
Kadınlar Neden Sokaklarda?
Kadınlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da;
- Kadına yönelik şiddetin son bulması,
- Savaş ve yoksulluğa karşı mücadele,
- Eşit haklar ve özgür bir yaşam talebiyle sokaklarda olacak.
Hayatta, Kal, Diren, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken hazırladığımız haber/yazı/söyleşileri buradan okuyabilirsiniz.
(EMK)