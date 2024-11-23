ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 18:27
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 18:32
2 dk Okuma

İl il 25 Kasım programları: Birlikte güçlüyüz

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek yürüyüşler, mitingler ve basın açıklamalarıyla kadınlar, dayanışmanın ve mücadelenin gücünü bir kez daha gösterecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İl il 25 Kasım programları: Birlikte güçlüyüz
Fotoğraf:csgorselarsiv.org/Emre Orman

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadınlar, yoksulluğa, savaşa ve şiddete karşı bir araya gelerek eşit ve özgür bir yaşam taleplerini haykıracaklar.

ekmekvegül'deki habere göre, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek yürüyüşler, mitingler ve basın açıklamalarıyla kadınlar, dayanışmanın ve mücadelenin gücünü bir kez daha gösterecek.

Eylem noktaları

Ankara

  • Kolej Metro Durağı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 19.00.
  • Batıkent Gimsa önü: Basın açıklaması, 24 Kasım Pazar, saat 17.30.
  • Mamak Hacı Bektaşi Veli Parkı: Yürüyüş, 24 Kasım Pazar, saat 15.00.

İstanbul

  • Taksim-Tünel: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.
  • Pangaltı Beşiktaş Havuzu: Yürüyüş, 24 Kasım Pazar, saat 17.00.

İzmir

  • Alsancak Gar önü: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 19.00.
  • Aliağa Petrol-İş önü: Basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.

Adana

  • İstasyon Meydanı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.

Antalya

  • Aydın Kanza Parkı: Miting, 24 Kasım Pazar, saat 14.00.
  • Attalos Meydanı: Basın açıklaması ve açık mikrofon, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.

Edirne

  • Eski Camii önü: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 17.30.

Eskişehir

  • Espark Bağlar Kapısı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.

Kocaeli ve Gebze

  • Belediye İşhanı önü: Kocaeli yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.
  • Eski Çarşı Çeşme: Gebze basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.

Çanakkale

  • Golf Çay Bahçesi: Yürüyüş, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.

Kadınlar Neden Sokaklarda?

Kadınlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da;

  • Kadına yönelik şiddetin son bulması,
  • Savaş ve yoksulluğa karşı mücadele,
  • Eşit haklar ve özgür bir yaşam talebiyle sokaklarda olacak.
Hayatta, Kal, Diren, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken hazırladığımız haber/yazı/söyleşileri buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü
ilgili haberler
Metal işçisi kadınlardan 25 Kasım eylemi: Şiddete karşı örgütlen
Bugün 12:44
/haber/metal-iscisi-kadinlardan-25-kasim-eylemi-siddete-karsi-orgutlen-302112
25 Kasım Kadın Platformu, erkek şiddetine karşı Taksim Tünel’e çağırıyor
20 Kasım 2024
/haber/25-kasim-kadin-platformu-erkek-siddetine-karsi-taksim-tunele-cagiriyor-301976
25 Kasım Platformu’ndan kadınlar beraat etti
29 Şubat 2024
/haber/25-kasim-platformundan-kadinlar-beraat-etti-292543
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜNDEN YANSIYANLAR
25 Kasım’ın yüzleri: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
27 Kasım 2023
/galeri/25-kasimin-yuzleri-haklarimizdan-vazgecmiyoruz-288474
İzmir’de kadınlardan 25 Kasım eylemi: Erkeklerden alacaklıyız
26 Kasım 2023
/haber/izmirde-kadinlardan-25-kasim-eylemi-erkeklerden-alacakliyiz-288462
TÜRKİYE'Yİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKARMIŞTI
Erdoğan, 25 Kasım’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı
25 Kasım 2023
/haber/erdogan-25-kasimda-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-genelgesi-yayimladi-288443
DİYARBAKIR VALİLİĞİ YASAKLADI
Diyarbakır Valiliği, 25 Kasım yürüyüşünü yasakladı
25 Kasım 2023
/haber/diyarbakir-valiligi-25-kasim-yuruyusunu-yasakladi-288442
İL İL 25 KASIM PROGRAMLARI
25 Kasım'da cis-heteronormatif sisteme ve şiddete karşı bir arada
23 Kasım 2023
/haber/25-kasim-da-cis-heteronormatif-sisteme-ve-siddete-karsi-bir-arada-288334
ESP'lilerin gözaltına alınma gerekçesi '25 Kasım'da eylem yapacaklar' ihbarı
22 Kasım 2023
/haber/esp-lilerin-gozaltina-alinma-gerekcesi-25-kasim-da-eylem-yapacaklar-ihbari-288274
Dayanışmanın Kadın Hali Derneği’nden 25 Kasım etkinlikleri
20 Kasım 2023
/haber/dayanismanin-kadin-hali-derneginden-25-kasim-etkinlikleri-288160
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Metal işçisi kadınlardan 25 Kasım eylemi: Şiddete karşı örgütlen
Bugün 12:44
/haber/metal-iscisi-kadinlardan-25-kasim-eylemi-siddete-karsi-orgutlen-302112
25 Kasım Kadın Platformu, erkek şiddetine karşı Taksim Tünel’e çağırıyor
20 Kasım 2024
/haber/25-kasim-kadin-platformu-erkek-siddetine-karsi-taksim-tunele-cagiriyor-301976
25 Kasım Platformu’ndan kadınlar beraat etti
29 Şubat 2024
/haber/25-kasim-platformundan-kadinlar-beraat-etti-292543
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜNDEN YANSIYANLAR
25 Kasım’ın yüzleri: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
27 Kasım 2023
/galeri/25-kasimin-yuzleri-haklarimizdan-vazgecmiyoruz-288474
İzmir’de kadınlardan 25 Kasım eylemi: Erkeklerden alacaklıyız
26 Kasım 2023
/haber/izmirde-kadinlardan-25-kasim-eylemi-erkeklerden-alacakliyiz-288462
TÜRKİYE'Yİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKARMIŞTI
Erdoğan, 25 Kasım’da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı
25 Kasım 2023
/haber/erdogan-25-kasimda-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-genelgesi-yayimladi-288443
DİYARBAKIR VALİLİĞİ YASAKLADI
Diyarbakır Valiliği, 25 Kasım yürüyüşünü yasakladı
25 Kasım 2023
/haber/diyarbakir-valiligi-25-kasim-yuruyusunu-yasakladi-288442
İL İL 25 KASIM PROGRAMLARI
25 Kasım'da cis-heteronormatif sisteme ve şiddete karşı bir arada
23 Kasım 2023
/haber/25-kasim-da-cis-heteronormatif-sisteme-ve-siddete-karsi-bir-arada-288334
ESP'lilerin gözaltına alınma gerekçesi '25 Kasım'da eylem yapacaklar' ihbarı
22 Kasım 2023
/haber/esp-lilerin-gozaltina-alinma-gerekcesi-25-kasim-da-eylem-yapacaklar-ihbari-288274
Dayanışmanın Kadın Hali Derneği’nden 25 Kasım etkinlikleri
20 Kasım 2023
/haber/dayanismanin-kadin-hali-derneginden-25-kasim-etkinlikleri-288160
Sayfa Başına Git