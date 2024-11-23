İl il 25 Kasım programları: Birlikte güçlüyüz

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadınlar, yoksulluğa, savaşa ve şiddete karşı bir araya gelerek eşit ve özgür bir yaşam taleplerini haykıracaklar.

ekmekvegül'deki habere göre, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek yürüyüşler, mitingler ve basın açıklamalarıyla kadınlar, dayanışmanın ve mücadelenin gücünü bir kez daha gösterecek.

Eylem noktaları

Ankara

Kolej Metro Durağı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 19.00.

Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 19.00. Batıkent Gimsa önü: Basın açıklaması, 24 Kasım Pazar, saat 17.30.

Basın açıklaması, 24 Kasım Pazar, saat 17.30. Mamak Hacı Bektaşi Veli Parkı: Yürüyüş, 24 Kasım Pazar, saat 15.00.

İstanbul

Taksim-Tünel: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.

Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30. Pangaltı Beşiktaş Havuzu: Yürüyüş, 24 Kasım Pazar, saat 17.00.

İzmir

Alsancak Gar önü: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 19.00.

Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 19.00. Aliağa Petrol-İş önü: Basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.

Adana

İstasyon Meydanı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.

Antalya

Aydın Kanza Parkı: Miting, 24 Kasım Pazar, saat 14.00.

Miting, 24 Kasım Pazar, saat 14.00. Attalos Meydanı: Basın açıklaması ve açık mikrofon, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.

Edirne

Eski Camii önü: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 17.30.

Eskişehir

Espark Bağlar Kapısı: Yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.

Kocaeli ve Gebze

Belediye İşhanı önü: Kocaeli yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.

Kocaeli yürüyüş ve basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30. Eski Çarşı Çeşme: Gebze basın açıklaması, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.30.

Çanakkale

Golf Çay Bahçesi: Yürüyüş, 25 Kasım Pazartesi, saat 18.00.

Kadınlar Neden Sokaklarda?

Kadınlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da;

Kadına yönelik şiddetin son bulması,

Savaş ve yoksulluğa karşı mücadele,

Eşit haklar ve özgür bir yaşam talebiyle sokaklarda olacak.

Hayatta, Kal, Diren, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken hazırladığımız haber/yazı/söyleşileri buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)