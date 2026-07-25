Filistin’deki Sebastia Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Sebastia Antik Kenti’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne kaydedildiğini açıkladı.

Filistin’in en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edilen antik kent, eş zamanlı olarak Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne de alındı.

Hayik, yaptığı yazılı açıklamada, kararın UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 19-29 Temmuz tarihlerinde Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen 48. oturumunda alındığını belirtti.

Bakan, karar metninde kentin arkeolojik katmanlarının çeşitliliği ve tarihsel sürekliliğinin, 2 binden fazla yıl boyunca kentsel, siyasi ve dini bir merkez olarak gelişimini yansıttığına yer verildiğini kaydetti.

“Ulusal başarı”

Hayik, komitenin ayrıca, İsrail işgalinden kaynaklanan tehditler nedeniyle Sebastia’yı Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alma kararı verdiğini belirterek, bu tehditler arasında araziye el koyma planları, alanın tarihi ve arkeolojik dokusunun değiştirilmesi ile koruma, yönetim ve restorasyon çalışmalarına getirilen kısıtlamaların yer aldığını ifade etti.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı da kararı, “Filistin’in tarihi ve kültürel mirasını yansıtan yeni bir ulusal başarı” olarak nitelendirdi.