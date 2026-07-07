Hayatı tehlikede olan Filistinli Dr. Hüsam Ebu Safiyye için acil çağrı

Uluslararası Af Örgütü, Gazze Şeridi’ndeki hastanesinde görevi başındayken gözaltına alınan Filistinli çocuk doktoru ve Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılması için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğini açıkladı.

27 Aralık 2024’ten bu yana 18 ayı aşkın süredir suçlama veya yargılama olmadan İsrail cezaevlerinde tutulan Ebu Safiyye’yi ziyaret eden avukatı, doktorun işkence ve diğer kötü muameleler nedeniyle hayati tehlike altında olduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü’nden 14 Mart Tıp Bayramı’nda Dr. Hussam Ebu Safiye için çağrı

“Devletlerin eylemsizliği ihlalleri mümkün kılıyor”

Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Kıdemli Direktörü Erika Guevara-Rosas, avukatın tanıklığının tüm devletleri, özellikle de İsrail’in müttefiklerini alarma geçirmesi gerektiğini söyledi.

Guevara-Rosas, hastalarını terk etmeyi reddeden ve Gazze’de sağlık sisteminin yıkımını dünyaya duyuran Dr. Ebu Safiyye’nin, İsrail’in “yasadışı militan” tanımlamasıyla keyfi şekilde cezaevinde tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti:

İsrail’in Gazze’deki Filistinli sağlık çalışanlarına yönelik keyfi tutukluluk ve işkence gibi insanlık dışı uygulamaları, devletlerin, İsrail’in Gazze’nin sağlık sistemini yok etmesi ve Filistinli sağlık çalışanlarını hedef alan saldırıları karşısında kasıtlı olarak somut adımlar atmamaları nedeniyle mümkün oluyor. İsrail’in bu eylemleri, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik devam eden soykırımının temel unsurlarından birini oluşturuyor. Kaygıların ifade edilmesi tek başına, devletlerin İsrail’in Filistinlilerin insan haklarını ezip geçmesi karşısındaki eylemsizliğinin utancını örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Uluslararası Af Örgütü olarak diğer insan hakları örgütleriyle birlikte Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmakla kalmıyoruz, hayatının kurtarılması için acil ve etkili bir müdahalede bulunulması için de çağrı yapıyoruz.

“Beni buraya öldürmek için getirdiler”

Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin kötüleşen koşulları ve ağır şiddete maruz bırakıldığına ilişkin bilgiler, İnsan Hakları İçin Doktorlar İsrail’den bir avukatın 2 Temmuz’daki ziyaretinin ardından kamuoyuna yansıdı.

Avukat Nasır Avde, Dr. Ebu Safiyye’nin insan hakları ihlalleriyle bilinen yeraltı tutukluluk merkezi Rakevet’e nakledilmesinden bu yana her gün darp, tehdit ve farklı şiddet biçimlerine maruz bırakıldığını aktardı.

Avde, doktorun başında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yeni morluklar ve işkence izleri bulunduğunu, bu izlerin onu tanınmaz hâle getirdiğini söyledi. Ebu Safiyye’nin görüşmeye elleri ve ayakları kelepçeli getirildiğini belirten Avde, doktorun çok zayıfladığını ve bilincini kaybetmek üzere olduğunu ifade etti.

Avde’ye göre Dr. Ebu Safiyye, görüşmede, “Bu beni son görüşün. Beni buraya öldürmek için getirdiler” dedi.

Uluslararası Af Örgütü’nden 14 Mart Tıp Bayramı’nda Dr. Hussam Ebu Safiye için çağrı

“Babam şu an hayatla ölüm arasında gidip geliyor”

Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin oğlu ve ailenin sözcüsü Elias, Uluslararası Af Örgütü’ne yaptığı açıklamada babasının durumunun her geçen gün daha kritik hâle geldiğini söyledi:

[Babam] şu an hayatla ölüm arasında gidip geliyor. Sağlığı ve durumu her geçen gün daha kritik hale geliyor. Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini, medyayı ve vicdan sahibi herkesi, babama karşı işlenen işkence ve diğer tüm ihlallere derhal son verilmesi, acil tıbbi tedavi sağlanması, bağımsız hukuk ve insani kanallar aracılığıyla durumunun takip edilebilmesi, temel haklarının korunması ve saygı görmesinin güvence altına alınması için baskı yapmak üzere acil ve ivedi adımlar atmaya çağırıyoruz.

Elias Ebu Safiyye, “Dünyanın bugünkü suskunluğu, masum bir insanın hayatını kaybetmesine yol açabilir. Zaman tükeniyor; çok geç olmadan müdahale edilmesi gerekiyor” dedi.

İsrail ordusu, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi müdürünü alıkoydu

Arka plan Dr. Hussam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun Aralık 2024’te Kuzey Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi’ne düzenlediği baskından bu yana “Yasadışı Militanlar Yasası” uyarınca, suçlama veya yargılama olmadan cezaevinde tutuluyor. Söz konusu yasaya göre, İsrail ordusu gizli kanıtlara dayalı olarak ve iddianame hazırlama zorunluluğu olmadan, devlet güvenliğine tehdit oluşturduğu veya düşmanca eylemlere katıldığı düşünülen Gazze’den herhangi bir kişi hakkında süresiz olarak uzatılabilen tutukluluk emirleri verebiliyor. İsrail Yüksek Mahkemesi, 16 Haziran 2026’da Dr. Ebu Safiyye’nin tahliye başvurusunu reddetti ve tutukluluğunun en az Ekim 2026’ya kadar uzatılması kararını onadı. İnsan Hakları İçin Doktorlar İsrail, Ebu Safiyye’ye yönelik artan saldırıların doktorun tutukluluğuna mahkemede itiraz etmesiyle bağlantılı olduğu görüşünde. Dr. Ebu Safiyye, Ayalon Ceza İnfaz Yerleşkesi’nin altında bulunan Rakevet merkezinde tutuluyor. Merkez, özellikle Gazze Şeridi’nden Filistinli tutukluların sistematik işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığı yerlerden biri olarak biliniyor. İnsanlık dışı koşulları nedeniyle 1985’te kapatılan Rakevet, Gazze’ye yönelik saldırılar sürecinde yeniden açıldı. İsrail, Ekim 2023’ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin Filistinli mahkûm ve tutukluları ziyaret etmesini de engelliyor.

Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin serbest bırakılmasını talep etmek için Af Örgütü’nün kampanyasını imzalayın: İsrail, Dr. Hüsam Ebu Safiyye’yi serbest bırakmalı

(VC)