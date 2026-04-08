İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, soruşturma kapsamında, polis ekiplerince İstanbul, Kocaeli ve Konya’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.

Devam eden çalışmalarda, iki şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün (7 Nisan) olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. NTV’nin haberine göre, gözaltına alınan üç şüphelinin IŞİD bağlantısı olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavileri devam eden iki saldırganla birlikte gözaltına alınanların sayısı 12’ye yükseldi.

Şüphelilerden 10’unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken, iki saldırganın tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş’ta, İsrail’in İstanbul Konsolosluğu yakınındaki polis noktasına dün (7 Nisan) üç kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada saldırının polis noktasına yönelik olduğunu belirterek, bir saldırganın öldürüldüğünü, ikisinin yaralı olarak yakalandığını ve iki polisin de hafif yaralandığını söyledi.

Gül, açıklamasında konsolosluğun yaklaşık 2,5 yıldır faaliyette olmadığını da vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi de saldırganların “dini istismar eden örgüt” irtibatı olduğunu açıkladı.

Saldırının ardından İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir.”

Serbestiyet’ten Oğuzhan Keskin’in haberine göre, çatışmada öldürülen Yunus E. S., 2018’de Adana’da aile içinde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin davada ‘yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası aldı; 2021’de ise IŞİD üyeliği gerekçesiyle mal varlığı üç yıl süreyle donduruldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.